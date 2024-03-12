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Одеська область у жалобі: на фронті загинули захисники з Южного і Татарбунар

Одеська область у жалобі: на фронті загинули захисники з Южного і Татарбунар

Сьогодні, 12 березня, у жалобі дві громади Одеської області. У Южному попрощалися з Дмитром Великоднім. Він став 49-им южанином, який віддав своє життя в боях за Україну. А жителі Татарбунар отримали трагічну звістку про загибель земляка Максима Федорова, брат якого загинув місяць тому.

У Южному в останню путь провели 45-річного земляка Дмитра Великодного.

Як повідомили в Южненській міськраді, Дмитро Великодний був сапером розмінування центру розмінування та ліквідації наслідків і загинув 7 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Донецької області.

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Церемонія прощання відбулася біля пам’ятника Захисникам Вітчизни на площі Перемоги. Провести Дмитра в останню путь прийшли рідні, близькі, знайомі, побратими, жителі громади, представники Южненської міської ради та виконавчого комітету.

З прощальним словом виступив Южненський міський голова Володимир Новацький:

Хочу висловити співчуття рідним, близьким, друзям полеглого. Сьогодні приспущені прапори, у громаді траур, заборонені всі розважальні заходи. Ми прощаємося з 49-им воїном із нашої громади. 27 людей зникли безвісти. Ми сподіваємося, що вони повернуться до своїх домівок у рідне місто. Сьогодні завдання нашої держави, місцевої влади зробити все можливе, щоб ці Герої увійшли в історію назавжди. Зараз сотні тисяч військових бореться на передовій за кожен сантиметр нашої землі. Я впевнений, що завдяки таким воїнам Перемога буде за нами. Вічна пам’ять Дмитру! Слава Україні!

Татарбунарська громада знову в жалобі. Під час виконання бойового завдання в зоні проведення військових дій загинув житель міста Татарбунари, військовослужбовець ЗСУ Максим Федоров.

Максим Федоров

“Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним і близьким. Це велика втрата для всієї Татарбунарської громади та України. З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять загиблому воїну Максиму. Герої не вмирають!”, – висловили свої співчуття в міській раді Татарбунар.

Жителі міста повідомляють, що Максим Федоров – двоюрідний брат військовослужбовця ЗСУ Олександра Зінченка, який загинув на фронті наприкінці січня.

Про час і місце прощання з Героєм буде повідомлено пізніше.

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