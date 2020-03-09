Одесит потрапив у 20-ку учасників відомого кулінарного шоу

У другому випуску кулінарного шоу “МастерШеф. Професіонали”, який відбувся 7 березня на каналі СТБ, пройшли перші три випробування після кастингу.

Про це повідомляє Сегодня.

У кожному конкурсі учасники відкривали нові грані своєї майстерності. Частина з них відразу піднімалася на балкон, частина продовжувала випробування, а частина моментально відправлялася додому.

В результаті з 30 чоловік залишилося 20, які отримали заповітні іменні кітелі.

Серед 20 учасників опинився і 31-річний одесит Володимир Чахмахчян. Як йдеться у досьє, Володимир – шеф-кухар і співвласник ресторану “Bareo”

Володимир почав готувати ще у віці шести років зі своєю мамою. І вже тоді він визначився з професією. Закінчивши школу, він пішов вчитися на кухаря. Відпрацював в більш ніж двадцяти ресторанах. Від кожного професіонал брав щось своє і йшов в пошуках нового.

Володимир багато подорожує і збирає знання, контакти постачальників, нові техніки і тренди. Пробував пітона, крокодила, морського їжака, черв’яків і різних комах. Провів 160 днів в Індії. Весь пережитий досвід він втілює в стінах власного ресторану авторської кухні.

Крім роботи захоплюється дайвінгом, автоспортом, риболовлею. А “МастерШеф. Професіонали” -2 – такий же новий досвід, можливість обміну знаннями та вміннями, які він обов’язково застосує в своєму ресторані.

На фото Володимир Чахмахчян: Сегодня

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