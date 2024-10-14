Новости Одессы и Одесской области

Одещина у лідерах за кількістю нелегальних АЗС: що відбувається на ринку пального

Одещина у лідерах за кількістю нелегальних АЗС: що відбувається на ринку пального

Одещина входить до трійки лідерів за кількістю нелегальних автозаправних станцій в Україні. За даними від громадян, кількість таких заправок у регіоні зростає. Про це повідомляє Нафтогазова Асоціація України з посиланням на дані ресурсу «Perevirazs.інфо».

Нелегальні АЗС становлять серйозну проблему, оскільки порушують безпеку, продають контрафактне пальне та ухиляються від сплати податків. Ці порушення ставлять під загрозу життя не лише працівників, але й оточуючих.

Згідно з інформацією ресурсу, найвищі показники нелегальних АЗС зафіксовані у Львівській області, де функціонує 98 станцій, що складає 23% від загальної кількості в країні. На Одещині виявлено 42 нелегальні заправки (10%), а на Івано-Франківщині – 41 (також 10%). Ці цифри свідчать про поширення нелегальних схем на ринку пального, що значно ускладнює роботу легальних операторів.

карта заправок

Читайте також:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua