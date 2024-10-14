Одещина у лідерах за кількістю нелегальних АЗС: що відбувається на ринку пального

Одещина входить до трійки лідерів за кількістю нелегальних автозаправних станцій в Україні. За даними від громадян, кількість таких заправок у регіоні зростає. Про це повідомляє Нафтогазова Асоціація України з посиланням на дані ресурсу «Perevirazs.інфо».
Нелегальні АЗС становлять серйозну проблему, оскільки порушують безпеку, продають контрафактне пальне та ухиляються від сплати податків. Ці порушення ставлять під загрозу життя не лише працівників, але й оточуючих.
Згідно з інформацією ресурсу, найвищі показники нелегальних АЗС зафіксовані у Львівській області, де функціонує 98 станцій, що складає 23% від загальної кількості в країні. На Одещині виявлено 42 нелегальні заправки (10%), а на Івано-Франківщині – 41 (також 10%). Ці цифри свідчать про поширення нелегальних схем на ринку пального, що значно ускладнює роботу легальних операторів.
Читайте також: