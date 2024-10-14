Одещина у лідерах за кількістю нелегальних АЗС: що відбувається на ринку пального

Нелегальні АЗС становлять серйозну проблему, оскільки порушують безпеку, продають контрафактне пальне та ухиляються від сплати податків. Ці порушення ставлять під загрозу життя не лише працівників, але й оточуючих.

Згідно з інформацією ресурсу, найвищі показники нелегальних АЗС зафіксовані у Львівській області, де функціонує 98 станцій, що складає 23% від загальної кількості в країні. На Одещині виявлено 42 нелегальні заправки (10%), а на Івано-Франківщині – 41 (також 10%). Ці цифри свідчать про поширення нелегальних схем на ринку пального, що значно ускладнює роботу легальних операторів.

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