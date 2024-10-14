Одесчина в лидерах по количеству нелегальных АЗС: что происходит на рынке топлива

Одесская область входит в тройку лидеров по количеству нелегальных автозаправочных станций в Украине. По данным от граждан, количество таких заправок в регионе растет. Об этом сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины со ссылкой на данные ресурса «Perevirazs.инфо».
Нелегальные АЗС представляют серьезную проблему, поскольку нарушают безопасность, продают контрафактное топливо и уклоняются от уплаты налогов. Эти нарушения ставят под угрозу жизнь не только работников, но и окружающих.
Согласно информации ресурса, самые высокие показатели нелегальных АЗС зафиксированы во Львовской области, где функционирует 98 станций, что составляет 23% от общего количества в стране. В Одесской области выявлено 42 нелегальные заправки (10%), а на Ивано-Франковщине — 41 (также 10%). Эти цифры свидетельствуют о распространении нелегальных схем на рынке топлива, что значительно усложняет работу легальных операторов.
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