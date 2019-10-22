Одещина опинилася у переліку міст з найбільшою кількістю шкіл з вивченням російської мови

Станом на 2018-2019 навчальний рік в Україні 194 російськомовні середні школи, серед яких 43 приватні.

Про це повідомляє theБабель.

Міністерство освіти і науки з вересня 2020 року почне переводити всі ці школи на українську мову викладання.

Міністерка МОН Ганна Новосад підтвердила, що її команда продовжує реформу, яку передбачає ухвалений у 2017 році закон, і планує викорінити російськомовне викладання в школах. Перехід шкіл планують закінчити до 2023 року.

Найбільше шкіл із російською мовою викладання залишається в Харківській області. Там таких шкіл 66. У Запорізькій області 35 російськомовних шкіл. В Одеській області таких шкіл 34. У Києві зараз працюють чотири російськомовні школи. Перехід повинен торкнутися як державних шкіл, так і приватних. Однак Верховна Рада невдовзі голосуватиме за законопроєкт «Про повну загальну середню освіту», який дозволить у приватних школах викладати будь-якою іншою мовою.

Якщо закон не ухвалять, приватні і держшколи навчатимуть дітей виключно українською.

Фото: bug.org.ua