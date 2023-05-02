Одесса получила новый спецтранспорт от США (видео)

Одесса получила очередную помощь от международных партнеров. В этот раз КП «Теплоснабжение города Одессы» получило три новых машины для ремонта тепловых сетей от USAID «Проект энергетической безопасности». Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Техника оборудована для работы аварийной бригады. Важно, что здесь есть оборудование, позволяющее облегчить работу коммунальщиков и сделать ее более эффективной.
«В 2020 году был заключен Меморандум о сотрудничестве с Агентством USAID, который позволил получить существенную поддержку во время зимы», — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
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Фото и видео: Одесский городской совет