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Чергове привітання від “русского мира”: як виглядає місце прильоту російської ракети (фоторепортаж)

Чергове привітання від “русского мира”: як виглядає місце прильоту російської ракети (фоторепортаж)

Третю добу поспіль російські терористи б’ють Одесою балістичними ракетами. В результаті гинуть мирні жителі, багато поранених і поранених. У місті всюди нагадування у тому, як виглядає “русский мир” у всій красі.

Як повідомлялося, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі зруйновано цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення пошти.

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На місці прильоту рятувальники ліквідували масштабну пожежу.

Також внаслідок нічного обстрілу значні пошкодження зазнала будівля пожежної частини. Вибуховою хвилею вибиті шибки та частково вікна, пошкоджені стелі.

У момент удару рятувальники перебували у укритті, ніхто не постраждав.

Раніше, 29 квітня 2024 року, російські військові свідомо направили на узбережжя Одеси касетну балістичну ракету, щоби було більше жертв серед мирного населення.

Історик Олександр Алфьоров розклав по поличках, чому путін обстрілює Одесу і як події 2 травня 2014 року мають до цього відношення.

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