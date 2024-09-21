«Очередной кричащий ужас»: в Одессе взорвали петарду в пасти у собаки

Ужасную историю рассказали на своей странице в Facebook волонтеры общественной организации Animal SOS Odessa.

«Одесса. Кажется, что мы видели столько боли и жестокости по отношению к животным, что страшнее не бывает. Бывает… И эта несчастная собака с разорванной челюстью – очередной кричащий ужас…», – пишут зоозащитники.

Они рассказали, что накануне к ним обратился мужчина, чьи дети нашли истекающую кровью собаку. На место также вызвали патрульных полицейских, которые по просьбе волонтеров отвезли собаку в ветеринарную клинику.

В Animal SOS Odessa также сообщили, что у собаки очень сильно раздроблена челюсть.

«По словам врача, это была петарда… Сегодня была проведена КТ и по его результату врачи будут решать, как проводить операцию. Из хорошего – состояние стабильное, язык не поврежден (это очень важно и хорошо). Впереди длительная борьба… Тори навсегда останется инвалидом по вине садистов, издевающихся над животными. В наших силах помочь ей пройти тяжелый и долгий путь восстановления», – говорится в сообщении.

Теперь Тори – подопечная зооволонтеров.

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