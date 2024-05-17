Житель Измаила на глазах детей проткнул вилами собаку: подробности от зоозащитников

Жуткую историю рассказали волонтеры группы помощи животным Измаила.

По словам волонтеров, две бездомные собаки увязались за детьми, которые вышли во двор многоэтажки на прогулку. Когда дети проходили возле одного из частных домов по ул. Нижне Садовая, собаки перепрыгнули через низкую провисшую металлическую ограду в виде сетки и забежали во двор дома. Одна из собак начала душить кур.

Вышел хозяин, одна собака убежала, а второму псу не повезло — мужчина дважды проткнул ему вилами грудную клетку.

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«Хотя именно эта собака была ни в чем не виновата,он просто всегда ходил хвостом за второй собакой по кличке Люба», — говорят волонтеры.

Несчастный пёс вышел со двора на своих лапах, заливая все вокруг кровью. Дети были в шоке и растерянности, они и сообщили о случившемся зоозащитникам.

Пса срочно отвезли на рентген, а затем в ветеринарную клинику, где его прооперировали. Позже стало известно, что собака умерла.

На место происшествия была вызвана полиция, написано заявление.

«Мужчина без зазрения совести признался в содеянном, потому что не видит в этом ничего страшного. Ведь у него задушены 4 курицы. Я понимаю, что любому человеку не понравится, что кур, которых он выращивает для питания, душит собака. Но не проткнет нормальный человек вилами живое существо. Разве это вернет кур, которых этот человек сам съел бы в ближайшее время?», — отмечает волонтер Лена Карнишина.