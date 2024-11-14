В Одессе слышны взрывы: россияне атаковали город ракетами и дронами (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Тревогу объявили в 21:18. Вскоре в мониторинговых каналах появились сообщения о пуске пары ракет и приближающихся дронах. Вскоре раздались первые взрывы.

В городе отчетливо слышна работа ПВО — разрывы зенитных снарядов и стрелкотня пулеметов. И ракеты, и беспилотники были запущены с крымского направления. Очевидцы сообщают о пожаре. По состоянию на 21:50 атака дронов продолжается.

ОБНОВЛЕНО 22:00

Предварительно, со слов очевидцев, от атаки пострадал жилой дом, но о масштабе разрушений и раненых или погибших пока не сообщается.

В Одесской ОВА сообщают, что враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Жителей Одессы и Одесского района призывают оставаться в укрытиях!

ОБНОВЛЕНО 22:15

Из-за вражеской атаки в Одессе поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одного из котельных Одессы, — написал в своем телеграм канале общественный деятель Сергей Братчук.

Пожаров в городе более чем один — по данным местных пабликов их минимум три.

ОБНОВЛЕНО 22:50

В центре Одессы горят жилые дома после атаки, есть много разрушений — местніе паблики.

“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией и информировать своих читателей о подробностях нападения российской армии на город.