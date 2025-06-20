Ключевые моменты

В результате ночной атаки 20 июня в Одессе пострадали жилые дома;

В Приморском и Хаджибейском районах Одессы работают оперативные штабы;

В штабе принимают заявление на оформление материальной помощи по Городской целевой программе;

Консультируют по пакету документов для оформления компенсации по программе еВідновлення.

Помощь и консультации жителям поврежденных домов

Жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативные штабы в Приморском и Хаджибейском районах.

Сотрудники райадминистраций принимают заявления на оформление материальной помощи по Городской целевой программе «Незламна Одеса», предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе еВосстановление.

Также можно звонить на горячую линию:

в Приморскую районную администрацию по телефону 066-73-69-501 ,

в Хаджибейскую районную администрацию по телефонам: (048) 752-96-16, (048) 752-96-17.

Как сообщалось, в результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, буквально уничтоживший жилую четырехэтажку.

Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились элементы конструкций, пострадали трое пожарных, сейчас они в больнице.

Также пострадал 23-этажный жилой дом, где горели квартиры на 18, 19, 20 этажах.

В результате сегодняшнего удара в Одессе человек погиб, 14 получили ранения.

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