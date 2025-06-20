Ключевые моменты

В результате ночной дроновой атаки снова пострадал Одесский национальный технологический университет.

Повреждены: научно-техническая библиотека, патентный отдел, лаборатории и актовый зал вуза.

Поврежден железнодорожный вокзал Одессы: пострадала контактная сеть и рельсо-шпальная решётка

Движение поездов не нарушено.

В результате ночной атаки 1 человек погиб, 14 получили ранения.

Последствия обстрелов Одессы 20 июня

В результате дроновой атаки этой ночью снова был повреждён Одесский национальный технологический университет. В частности, пострадала научно-техническая библиотека, патентный отдел, лаборатории и актовый зал.

Фото: Olga Olshevska

Напомним, Одесский национальный политехнический университет значительно пострадал во время ракетного удара рашистов 14 июня 2023 года. Больше всего пострадал 2-й учебный корпус 1956-го года постройки, там взрывной волной снесло крышу.

В Укрзализныци сообщили о повреждении железнодорожного вокзала Одессы.

«В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших, к счастью, нет, а специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий.

Также нет изменений в работе поездов, движение осуществляется по графику.

Как сообщалось, в результате ночной атаки пострадали жилые дома, высшие учебные заведения, гражданская инфраструктура и транспорт. Один человек погиб, 14 получили ранения.

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