Ключевые моменты
- В результате ночной дроновой атаки снова пострадал Одесский национальный технологический университет.
- Повреждены: научно-техническая библиотека, патентный отдел, лаборатории и актовый зал вуза.
- Поврежден железнодорожный вокзал Одессы: пострадала контактная сеть и рельсо-шпальная решётка
- Движение поездов не нарушено.
- В результате ночной атаки 1 человек погиб, 14 получили ранения.
Последствия обстрелов Одессы 20 июня
В результате дроновой атаки этой ночью снова был повреждён Одесский национальный технологический университет. В частности, пострадала научно-техническая библиотека, патентный отдел, лаборатории и актовый зал.
Фото: Olga Olshevska
Напомним, Одесский национальный политехнический университет значительно пострадал во время ракетного удара рашистов 14 июня 2023 года. Больше всего пострадал 2-й учебный корпус 1956-го года постройки, там взрывной волной снесло крышу.
В Укрзализныци сообщили о повреждении железнодорожного вокзала Одессы.
«В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших, к счастью, нет, а специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий.
Также нет изменений в работе поездов, движение осуществляется по графику.
Как сообщалось, в результате ночной атаки пострадали жилые дома, высшие учебные заведения, гражданская инфраструктура и транспорт. Один человек погиб, 14 получили ранения.
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