Ключевые моменты

В результате ночной атаки российских дронов по Одессе погиб один человек, его личность устанавливается;

14 человек получили ранения, среди них 11 гражданских и трое спасателей;

Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести;

Повреждены жилые дома, учебные заведения, объекты гражданской инфраструктуры и транспорт.

В Одессе ликвидируют последствия ночного удара

По предварительным данным, этой ночью россияне применили для удара по Одессе не менее 10 БпЛА. В результате атаки пострадали жилые дома, высшие учебные заведения, гражданская инфраструктура и транспорт. Один человек погиб, 14 пострадали.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, от полученных травм в больнице скончался мужчина. Его личность устанавливается.

Ранения получили 11 гражданских людей и трое спасателей — они получили травмы в результате обвала конструкции поврежденного 4-этажного дома, охваченного огнем.

Четыре человека, трое из которых сотрудники ГСЧС, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные — после получения всей необходимой помощи — продолжают амбулаторное лечение.

Над ликвидацией последствий атаки продолжают работать все городские службы.

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