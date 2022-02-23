Оборонная коалиция и разрыв дипломатических отношений с РФ: новости из Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в Верховной Раде Оборонную коалицию, чтобы можно было быстро принимать необходимые для обороны страны законы. Также в Раде зарегистрирован проект закона о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.
Ради защиты страны парламент объединился
Идею создать такое объединение в Верховной Раде президент Зеленский высказал во время встречи с руководителями фракций. Все они такое предложение поддержали.
Теперь нардепы смогут предельно быстро принимать законопроекты, необходимые для укрепления оборонного сектора Украины.
По словам представителя «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, парламентские фракции и группы, отложив все политические конфликты, приняли решение о создании Оборонной коалиции.
Что «позволит Украине встретить врага «единым строем».
Глава «Слуг Народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что народные депутаты «откладывают в сторону» политические споры и будут работать «над теми вещами, которые сейчас нужно принимать».
Депутаты хотят разорвать дипломатические отношения с РФ
Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разрыве дипломатически отношений с Российской Федерацией.
Причины такого шага в документе названы такие:
- агрессивная внешняя политика РФ в отношении Украины;
- аннексия Крыма и военная поддержка оккупированных ею территорий на Донбассе;
- признания Россией независимости незаконно провозглашенных «республик» на территории Донбасса.
В случае принятия проекта постановления в парламенте, Кабинет министров и президент Украины в течение 5 дней должны будут принять решение об остановке или прекращении действия утвержденных ими международных договоров с РФ.
Напомним, что Российская Федерация признала независимость фэйковых, ею же созданных для прикрытия оккупации украинской территории, республик «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.
Затем Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».
Президент США в этой связи заявил, что Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.
А президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в «особый период».
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