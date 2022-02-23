Оборонная коалиция и разрыв дипломатических отношений с РФ: новости из Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в Верховной Раде Оборонную коалицию, чтобы можно было быстро принимать необходимые для обороны страны законы. Также в Раде зарегистрирован проект закона о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Ради защиты страны парламент объединился

Идею создать такое объединение в Верховной Раде президент Зеленский высказал во время встречи с руководителями фракций. Все они такое предложение поддержали.

Теперь нардепы смогут предельно быстро принимать законопроекты, необходимые для укрепления оборонного сектора Украины.

По словам представителя «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, парламентские фракции и группы, отложив все политические конфликты, приняли решение о создании Оборонной коалиции.

Что «позволит Украине встретить врага «единым строем».

Глава «Слуг Народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что народные депутаты «откладывают в сторону» политические споры и будут работать «над теми вещами, которые сейчас нужно принимать».

Депутаты хотят разорвать дипломатические отношения с РФ

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разрыве дипломатически отношений с Российской Федерацией.

Причины такого шага в документе названы такие:

агрессивная внешняя политика РФ в отношении Украины;

аннексия Крыма и военная поддержка оккупированных ею территорий на Донбассе;

признания Россией независимости незаконно провозглашенных «республик» на территории Донбасса.

В случае принятия проекта постановления в парламенте, Кабинет министров и президент Украины в течение 5 дней должны будут принять решение об остановке или прекращении действия утвержденных ими международных договоров с РФ.

Напомним, что Российская Федерация признала независимость фэйковых, ею же созданных для прикрытия оккупации украинской территории, республик «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Затем Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».

Президент США в этой связи заявил, что Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.

А президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в «особый период».

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