Новости Одессы и Одесской области

Оборонная коалиция и разрыв дипломатических отношений с РФ: новости из Верховной Рады

Оборонная коалиция и разрыв дипломатических отношений с РФ: новости из Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в Верховной Раде Оборонную коалицию, чтобы можно было быстро принимать необходимые для обороны страны законы. Также в Раде зарегистрирован проект закона о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Ради защиты страны парламент объединился

Рецепты

Идею создать такое объединение в Верховной Раде президент Зеленский высказал во время встречи с руководителями фракций. Все они такое предложение поддержали.

Теперь нардепы смогут предельно быстро принимать законопроекты, необходимые для укрепления оборонного сектора Украины.

По словам представителя «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, парламентские фракции и группы, отложив все политические конфликты, приняли решение о создании Оборонной коалиции.

Что «позволит Украине встретить врага «единым строем».

Глава «Слуг Народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что народные депутаты «откладывают в сторону» политические споры и будут работать «над теми вещами, которые сейчас нужно принимать».

Депутаты хотят разорвать дипломатические отношения с РФ

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разрыве дипломатически отношений с Российской Федерацией.

Причины такого шага в документе названы такие:

  • агрессивная внешняя политика РФ в отношении Украины;
  • аннексия Крыма и военная поддержка оккупированных ею территорий на Донбассе;
  • признания Россией независимости незаконно провозглашенных «республик» на территории Донбасса.

В случае принятия проекта постановления в парламенте, Кабинет министров и президент Украины в течение 5 дней должны будут принять решение об остановке или прекращении действия утвержденных ими международных договоров с РФ.

Напомним, что Российская Федерация признала независимость фэйковых, ею же созданных для прикрытия оккупации украинской территории, республик «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Затем Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».

Президент США в этой связи заявил, что Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.

А президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в «особый период».

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить