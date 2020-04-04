Спуск Маринеско: карантинная реконструкция (фото)

В нашей жизни на карантине изменилось практически все. Еще совсем недавно кипели страсти по поводу «правильности» реконструкции Софиевской, Воронцовского переулка, спуска Маринеско. Сейчас по этому поводу уже никто не спорит…

Софиевская практически полностью обновилась еще до карантина. Смотришь на преображенную улицу с новехонькими рельсами, опустевшую такую, с пустыми новыми остановочными комплексами — страшновато становится.

А вот спуск Маринеско сегодня — это, скажу вам, нечто. Тут — плитка лежит, уложенная в штабеля, тут — разрыто-перерыто, тут успели новые рельсы уложить, тут — «ямы». И — тишина…

Женщина с коляской пробирается по колдобинам спуска, опасливо поглядывает по сторонам. Мимо проехал велосипедист: считай, хоть какое-то оживление увидели. Людям, которые здесь живут, теперь все превратилось в проблему, даже вынос мусора.

Одинокий пожилой человек пробирается к ближайшему магазину. Переговариваемся на большом расстоянии. Он живет здесь же, на спуске, жалуется, что добираться до «продуктовых и аптек очень тяжело».

Насчет работ по реконструкции спуска Маринеско. Кое-где все же виднеется техника. Местные жители говорят, что «хоть и потихоньку, но работы все же ведутся».

И, конечно же, ни о каких сроках их окончания по понятным причинам, говорить сегодня не приходится…

Вот на каком этапе сейчас реконструкция спуска Маринеско. Вот на каком этапе сейчас реконструкция спуска Маринеско. Вот на каком этапе сейчас реконструкция спуска Маринеско. Вот на каком этапе сейчас реконструкция спуска Маринеско. Вот на каком этапе сейчас реконструкция спуска Маринеско. Вот на каком этапе сейчас реконструкция спуска Маринеско.

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