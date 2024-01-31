Новости Одессы и Одесской области

Состоялся масштабный обмен пленными — домой вернули 207 военных, в том числе защитников Змеиного (фото, видео)

Состоялся масштабный обмен пленными — домой вернули 207 военных, в том числе защитников Змеиного (фото, видео)

Сегодня, 31 января 2024 года, состоялся второй по масштабности и 50-й обмен обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 207 украинских военных.

Об этом сообщили президент Украины и в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Среди спасенных военнослужащих в этот раз:

  • 95 представителей Вооруженных Сил Украины,
  • 56 нацгвардейцев,
  • 26 пограничников,
  • 29 воинов Территориальной обороны,
  • 1 представитель Национальной полиции Украины.

повернення з полону

В Координационном штабе сообщили, что 180 возвращающихся домой — из рядового и сержантского состава, еще 27 — украинские офицеры. По меньшей мере, 36 освобожденных из плена бойцов имеют ранения или серьезные болезни.

повернення з полону

Старшему из освобожденных украинских защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре будет 21 год.

Среди освобожденных военнослужащих — защитники Мариуполя, Херсона, бойцы из острова Змеиный, морпехи и боевые медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали побратимов и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и «Азовстали».

повернення з полону

В Координационном штабе рассказали коротко несколько историй освобожденных военных из российского плена. Вернулся на родную землю старший лейтенант, защищающий Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена «За мужество». Освобождены из неволи двое родных братьев, солдаты ВСУ Анатолий и Павел. Спасен еще один защитник острова Змеиный.

Читайте также: «Вернули не всех»: в центре Одессы просили не дать умереть защитникам Мариуполя (фоторепортаж)

Но освобожденного младшего сержанта Захара ждала дома трагическая весть. Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из «Азовстали» в мае 2022 года. Менее чем через полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы.

Людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не состоялся из-за крушения самолета ИЛ-76, во время этого обмена не вернули, — сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. В России утверждают, что украинские военные погибли во время авиакатастрофы, однако подтвердить это до сих пор не удалось.

повернення з полону

По информации Кординационного центра, с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 Защитников и Защитниц Украины.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить