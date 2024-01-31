Состоялся масштабный обмен пленными — домой вернули 207 военных, в том числе защитников Змеиного (фото, видео)

Об этом сообщили президент Украины и в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Среди спасенных военнослужащих в этот раз:

95 представителей Вооруженных Сил Украины,

56 нацгвардейцев,

26 пограничников,

29 воинов Территориальной обороны,

1 представитель Национальной полиции Украины.

В Координационном штабе сообщили, что 180 возвращающихся домой — из рядового и сержантского состава, еще 27 — украинские офицеры. По меньшей мере, 36 освобожденных из плена бойцов имеют ранения или серьезные болезни.

Старшему из освобожденных украинских защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре будет 21 год.

Среди освобожденных военнослужащих — защитники Мариуполя, Херсона, бойцы из острова Змеиный, морпехи и боевые медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали побратимов и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и «Азовстали».

В Координационном штабе рассказали коротко несколько историй освобожденных военных из российского плена. Вернулся на родную землю старший лейтенант, защищающий Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена «За мужество». Освобождены из неволи двое родных братьев, солдаты ВСУ Анатолий и Павел. Спасен еще один защитник острова Змеиный.

Но освобожденного младшего сержанта Захара ждала дома трагическая весть. Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из «Азовстали» в мае 2022 года. Менее чем через полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы.

Людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не состоялся из-за крушения самолета ИЛ-76, во время этого обмена не вернули, — сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. В России утверждают, что украинские военные погибли во время авиакатастрофы, однако подтвердить это до сих пор не удалось.

По информации Кординационного центра, с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 Защитников и Защитниц Украины.