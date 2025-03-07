Всю неделю российские агрессоры обстреливают Одесскую область, используя ударные беспилотники. Враг целится по объектам энергетики и жилым домам мирных жителей.

6 марта 2025 года не стало исключением. Воздушную тревогу объявили в 21:17. Примерно через полчаса первые «Шахеды» приблизились к одесскому побережью.

Позже мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил, что в городе есть повреждения критической инфраструктуры.

В результате атаки возникли пожары в трех частных жилых домах. Свет в Черноморске и близлежащих населенных пунктах местами исчез.

После полуночи 7 марта из-за взлета бомбардировщиков Ту-95МС была объявлена ракетная опасность по всей Украине.

Ближе к 5 утра в Украину через Сумскую область начали залетать ракеты.

Воздушные силы сообщают о массированных ударах на Полтавщине, а на западе ракеты добрались даже до Богородчан на Франковщине через Черновцы. Ракеты, по данным Воздушных сил, могли атаковать и сам Ивано-Франковск.

Вместе с ракетами разных типов враг всю ночь атаковал беспилотниками. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях и в Харькове.

Утром министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия нанесла удары по энергетике и газовым объектам.

Он отмечает, что ситуация в энергосистеме может меняться и призвал следить за официальными сообщениями.