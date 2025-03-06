Всю неделю российские агрессоры обстреливают Одесскую область, используя ударные беспилотники. Враг целится по объектам энергетики и жилым домам мирных жителей.

6 марта 2025 года не стало исключением. Воздушную тревогу объявили в 21:17. Примерно через полчаса первые «Шахеды» приблизились к одесскому побережью.

Сейчас в городе продолжается работа противовоздушной обороны. Слышна стрельба и взрывы — защитники одесского неба пытаются сбивать дроны, пока они ещё над морем, чтобы обезопасить мирных жителей от падения обломков.

В отражении воздушной атаки активное участие принимают также военные моряки. Их корабли также превратились в морские точки базирования мобильных огневых групп для защиты украинских городов на побережье.

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По сообщениям одесских пабликов, целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. К сожалению, есть попадания. Черноморск и некоторые районы Одессы остались без света.

Напомним, что после атаки дронов 5 марта свет и отопление исчезли в Южном. По прогнозам энергетиков, на восстановление после повреждений понадобится около 5 суток.

Также уже неделю остаются без электроснабжения часть Приморского и Киевского районов Одессы.