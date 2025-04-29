Об этом сообщили в полиции в Одесской области.

Следователи полиции установили, что все заявители были обмануты 31-летним жителем одного из сел Беляевской громады. Мужчина на распространенной торговой платформе создал объявление о продаже новых брендовых кроссовок за 3500 тысяч гривен, а вместо этого отправлял покупателям свою домашнюю изношенную обувь.

Покупатели, не проверяя содержимое посылок, оплачивали заказ на почте, а уже дома обнаруживали в коробках старые тапочки.

Таким образом продавец получил 17,5 тысяч гривен, а номера телефонов потерпевших заблокировал.

Мужчине сообщено о подозрении по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

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