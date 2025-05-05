По данным правоохранителей, женщина из Татарбунарской громады находила в одном из мессенджеров объявления о продаже животных, договаривалась с продавцами об оплате в течение двух недель, забирала животных, но деньги не перечисляла. Потерпевшие — жители Татарбунарской и Лиманской громад — передали ей семь овец и двух баранов, после чего женщина исчезла. Общая сумма ущерба составила 22 700 гривен.

После обращения пострадавших в полицию, сотрудники отделения №2 Белгород-Днестровского райотдела установили личность злоумышленницы и обнаружили животных на окраине города Татарбунары. Оказалось, что она держала скот в загоне для дальнейшего разведения. Полиция изъяла животных и вернула их владельцам.

Следователи собрали доказательства и предъявили обвинение по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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