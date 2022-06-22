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О ситуации в Одесской области на утро 22 июня: «дух Змеебаевки» и минная опасность (видео)

О ситуации в Одесской области на утро 22 июня: «дух Змеебаевки» и минная опасность (видео)

Утро среды, 22 июня 2022 года, началось в Одессе под сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В своем утреннем видеообращении к одесситам Братчук напоминает, что сейчас в северо-западной части Черного моря находятся в готовности к нанесению ракетных ударов пять кораблей-ракетоносцев, а также одна подводная лодка и три больших десантных корабля рашистского флота. В этой связи он призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, спикер ОВА рассказал, что после нанесения огневого удара по острову Змеиному появились первые данные нашей разведки: ВСУ попала в зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», радиолокационную станцию и несколько единиц автомобильной техники.

«И дух острова Змеебаевки говорит, что это еще не все подробности»,

– отмечает Братчук.

 

#Ранок_Чорноморський_погляд
Ніч в місті та області без обстрілів.
Дух острова Зміїного звітує.
В Чорному морі у готовності нанести ракетний удар (44 кр морського базування) 5 кораблів, підводний човен, в угрупованні наявні 3 ВДК.
Продовжується контрдиверсійна робота.
На узберіжжя викидає міні, що дрейфують після шторму.
Бережіть себе та рідних!
Разом до Перемоги!

Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 21 июня 2022 г.

 

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По его словам, ситуация в Одесской области находится под контролем: наши Вооруженные силы выполняют боевые задания и постоянно тренируются. Также есть новые задержанные в результате проводимой в регионе контрдиверсионной операции.

Помимо этого, Братчук напоминает, что после шторма на одесское побережье выносит мины, как это было накануне в районе Коблево, а также на одном из пляжей Одесского региона. Мины дрейфуют и могут самоликвидироваться.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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