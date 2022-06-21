Итоги 21 июня в Одесской области: день без обстрелов и взрыв на пляже (видео)

Сегодняшний день, вторник, 21 июня 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно: обстрелов не было. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко, подводя итоги дня.

Также Марченко рассказал о встрече с заместителем главы консультативной миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины. Главная задача миссии сейчас – оказание поддержки правоохранительным органам в учете военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

Как сообщил глава ОВА, сегодня вечером на одном из пляжей в Одесской области на берег в очередной раз выбросило вражескую противокорабельную мину. Мина сдетонировала. К счастью, никто не пострадал.

Марченко снова напомнил о запрете посещать пляжи и купаться в море.

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