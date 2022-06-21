По рашистам на Змеином нанесли мощный удар

Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по захватчикам острова Змеиный. Операция по его очистке от оккупантов продолжается.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».

По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, считает свои значительные потери.

— сказано в сообщении ВСУ.

При этом военные отмечают, что «военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения».

Ранее руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко обращался с просьбой не распространять информации об атаке на остров до ее появления в официальных источниках. Это необходимо, чтобы наши защитники могли довести запларироанные мероприятия до конца без потерь.

При этом состав корабельной группировки за ночь не изменился (перед этим был вброс рашистских пропагандистов, что весь флот противника, способный запускать ракеты, готовится это сделать, чтобы отомстить ВСУ), так что угрозы и вызовы остаются прежними.

Совсем недавно Военно-Морские силы Украины поразили в акватории Черного моря судно обеспечения черноморского флота россии «Василий Бех» с зенитно-ракетным комплексом «Тор» на борту, оставив тем самым оккупантов на острове без пополнения личного состава и провизии.

ВСУ не первый раз наносят огневое поражение засевшим на острове оккупантам, а также топят суда, занятые доставкой людей и грузов на Змеиный.

Враг захватил остров в первый день вторжения, 24 февраля 2022 года.

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