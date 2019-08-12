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Новости Одессы и Одесской области

О проверках на Дерибасовской незаконных торговцев предупреждал «крот» из мэрии

О проверках на Дерибасовской незаконных торговцев предупреждал «крот» из мэрии

В Одесском городском совете считают, что борьба с уличной торговлей и нелегальными аттракционами на Дерибасовской была безуспешной, поскольку предпринимателей предупреждали.

Об этом сообщает Украинская служба информации.

На аппаратном совещании в мэрии Геннадий Труханов рассказал, что на камерах было видно, что перед выездом проверяющей комиссии торговцы начинали в срочном порядке собираться.

Мэр считает, что их предупреждал “крот” из “смежных служб”, но его уже вычислили и приняли меры. Геннадий Труханов также заверил, что после этого рейды стали более успешными и количество торговцев на Дерибавсовской сократилось.

При этом заместитель начальника по вопросам торговли Сергей Дубенко добавил, что власти не могут повлиять на торговцев шарами, поскольку это, как правило, дети. Кроме того, по его словам, трудно убрать с главной улицы города лошадей и пони — они все равно появляются.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов дал распоряжение создать постоянную рабочую группу по контролю за незаконными видами предпринимательской деятельности на Дерибасовской. Также он указал привлечь специалистов профильных департаментов, полицейских и патрульных, а Департаменту муниципальной безопасности поручил мониторить ситуацию и усилить пост на главной улице города. Было составлено 50 протоколов на владельцев животных, которых эксплуатируют братьев наших меньших в центральной части города.

Однако, как писала «Одесская жизнь», эти меры оказались неэффективными — на Дерибасовской процветают нелегальная торговля, развлечения, использование животных.

Фото: Мария Котова

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