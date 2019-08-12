«Развлекалово» на Дерибасовской: нелегальные аттракционы никуда не исчезли

Если кто-то опечалился по поводу того, что с Дерибасовской убрали живность в виде лошадок-пони-голубей и прочее «развлекалово», которое как бы не совсем законное, то совершенно зря.

Чтобы насладиться этим летним одесским праздником жизни на главной улице города, достаточно сюда попасть вечером. И все — по-прежнему к вашим услугам, несмотря на то, что на аппаратном совещании в мэрии даже недавно сообщили, что уже составлено более 50 протоколов на владельцев животных, которых эксплуатируют братьев наших меньших в центральной части города.

Не знаю, те ли это владельцы лошадей-пони-голубей, на которых составили протоколы, или уже совсем другие, но их по-прежнему очень много.

Даже место «стоянки» есть, если чуть свернуть с Дерибасовской на Греческую.

Что касается тех самых сомнительных аттракционов, то их тоже — множество. Зазывалы останавливают прохожих «испытать удачу».

Изучив ситуацию, я также поняла, что отстала от жизни. К примеру, на главной улице города появилось много нового в смысле «развлекалово».

Так, «хит сезона» — не чисто одесские сувениры, которых множество, а большие шары со «светлячками» внутри. И еще картинки посередине улицы.

Запах акрила шибает в нос прямо на исторической брусчатке: картинки рисуются тут же, молодые люди заверяют, что краска держится долго, цена — «100 грн за маленькую, 200 — за большую».

Еще новенькая фишка: мастера хенд-мейда развесили свой товар прямо на деревце. Такая вот импровизированная «елка» получилась.

А еще появились новые «живые страшилки», которые явно пришли на смену живым скульптурам. Я думала, что это очередная живая реклама, оказалось — это «для сфотографироваться, так что платите».

Все остальное на главной улице по-прежнему: тьма отдыхающих, музыканты и, конечно же, невероятное количество мест для «поесть-попить».

И да, мусора на Дерибасовской ну очень много…

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов дал распоряжение создать постоянную рабочую группу по контролю за незаконными видами предпринимательской деятельности на Дерибасовской. Также он указал привлечь специалистов профильных департаментов, полицейских и патрульных, а Департаменту муниципальной безопасности поручил мониторить ситуацию и усилить пост на главной улице города.

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