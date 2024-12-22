Смерть леопарда в Одесі: чому звіра не могли приспати

Відповідну заяву директорів українських зоопарків, які входять до АЗУ, було оприлюднено сьогодні, 22 грудня, на сайті організації.

Як сказано у зверненні, наразі в засобах масової інформації та соціальних мережах поширюється хвиля некомпетентних і водночас емоційних суджень про інцидент в Одеському зоопарку 21 грудня 2024 року.

«В цей день два працівники зоопарку проводили прибирання у вольєрі леопарда. Через грубі порушення правил техніки безпеки один із працівників у результаті нападу хижака отримав численні травми. Постраждалий перебуває у лікарні, йому надається необхідна допомога. Загрози життю людини немає»,

– нагадують в АЗУ.

Як зазначається, у такій ситуації леопард зміг вибратися з вольєру на територію зоопарку, але спроби приспати тварину результату не дали. І виникла загроза, що леопард може вибратися з території зоопарку на міські вулиці.

Як зазначається у заяві, зоопарки України вже давно не мають у своєму розпорядженні швидкодіючих транквілізаторів, які вкрай необхідні в критичних ситуаціях.

«В обставинах, що склалися, працівники поліції прийняли єдине правильне рішення – знешкодити тварину, яка становила велику небезпеку для людей»,

– додали в АЗУ.

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При цьому в організації висловили всебічну та беззастережну підтримку колегам з Одеси і закликали співробітників ЗМІ та громадськість «утриматися від нефахових, оціночних суджень щодо того, що сталося в Одеському зоопарку».

«Для нас всіх цей інцидент є ще одним жорстким нагадуванням про необхідність беззастережного дотримання правил техніки безпеки. І працівникам, і відвідувачам необхідно усвідомлювати, що зоопарк завжди буде місцем підвищеної небезпеки. Тварини, які утримуються в зоопарках, зберігають усі фізіологічні та поведінкові реакції диких тварин»,

– сказано у тексті звернення директорів українських зоопарків.

Заяву директорів зоопарків-членів АЗУ підписали:

Володимир Топчий, Голова правління АЗУ, директор Миколаївського зоопарку;

Євген Ван, директор Черкаського міського зоологічного парку Roshen;

Людмила Денисенко, директор Луцького зоопарку;

Олег Павлюк, директор Рівненського зоопарку;

Дмитро Ткачов, директор BION Terrarium Center;

Сергій Костів, директор зоопарку «Лімпопо»;

Віталій Ільченко, директор Екопарку «Ковалівка»;

Наталія Бондар, директор Біопарку «Золотий фазан»;

Крістіна Момот, директор Біопарку (Одеса).

Варто зазначити, що раніше представники зоозахисної організації UAnimals зажадали розслідування події та з’ясувати, чому леопарда не занурили в сон, застосувавши відповідні транквілізатори, а також перевірити, чи дотримуються в зоопарку всіх необхідних заходів безпеки.