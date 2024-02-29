Новый рекорд ВСУ: за день уничтожено три российских бомбардировщика

После успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожено еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

«Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов», — сообщил он.

В начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году россия потеряла самое большое количество самолетов за всю свою историю. Но теперь, два года спустя, потери страны-агрессорки становятся катастрофическими не столько количественно, сколько репутационно и стратегически.

Оккупанты перестали использовать тактическую авиацию на юге

Российские военные фактически прекратили применять авиацию на южном направлении после массового сбития их истребителей на востоке Украины. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 29 февраля.

«Увидев, что на восточном направлении исчезают их самолеты, враг отказался от идеи применения тактической авиации в этом направлении. Даже сбор информации враг пытается проводить с помощью БПЛА, отдавая предпочтение им», — сказала она.

Однако, это не полный отказ, в частности, оккупанты пытались применить стратегическую авиацию в акватории Черного моря, добавила Гуменюк.