Новости Одессы и Одесской области

Новый рекорд ВСУ: за день уничтожено три российских бомбардировщика

Новый рекорд ВСУ: за день уничтожено три российских бомбардировщика

В отсутствии у врага на дежурстве самолетов дальнего радиолокационного предупреждения А-50 нашим силам удается уничтожать тактическую авиацию на дальних подступах. Сегодня, 29 февраля, украинские военные сбили еще три российских истребителя Су-34. 

После успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожено еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

«Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов», — сообщил он.

Читайте также: Над Азовским морем сбит уникальный российский самолет-разведчик, еще один — поврежден

В начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году россия потеряла самое большое количество самолетов за всю свою историю. Но теперь, два года спустя, потери страны-агрессорки становятся катастрофическими не столько количественно, сколько репутационно и стратегически.

Оккупанты перестали использовать тактическую авиацию на юге

Российские военные фактически прекратили применять авиацию на южном направлении после массового сбития их истребителей на востоке Украины. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 29 февраля.

«Увидев, что на восточном направлении исчезают их самолеты, враг отказался от идеи применения тактической авиации в этом направлении. Даже сбор информации враг пытается проводить с помощью БПЛА, отдавая предпочтение им», — сказала она.

Однако, это не полный отказ, в частности, оккупанты пытались применить стратегическую авиацию в акватории Черного моря, добавила Гуменюк.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua