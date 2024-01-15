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Над Азовским морем сбит уникальный российский самолет-разведчик, еще один — поврежден

Над Азовским морем сбит уникальный российский самолет-разведчик, еще один — поврежден

Вечером 14 января в небе над Азовским морем украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и подбили самолет воздушного командования ИЛ-22М.

Об этом сообщил заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Юрий Месягин.

«А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров, после начала понижения, в районе Керчи», — написал нардеп.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Силах Обороны сообщают о сбитии Воздушными силами военного самолета ВКС РФ А-50 и повреждении Ил-22М11 (бортовой номер 75106).

Сообщается, что самолет А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки около 21:10-21:15 14 января. А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 вкс РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна.

Самолет Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового и был подбит над побережьем Азовского моря около 21 часов 14 января. После поражения самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию, вызов «скорой» и пожарной машины.

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Что известно о сбитых самолетах

В Силах обороны Юга Украины сообщили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 — это «глаза россии в небе». Он помогает определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

Согласно открытым источникам, в 2022 году Россия располагала только тремя самолетами А-50 и шестью его модификации А-50У. Цена – $330 млн в штуку.

Год назад один A-50 уже получал повреждения в результате атаки БпЛА на авиабазу «Мачулищи».

Ил-22 обычно используется ВКС россии как летающий командный пункт. Один такой самолет Силы обороны Украины сбили в апреле 2022 года.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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