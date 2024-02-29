Война, день 736-й: черный день для украинских спецназовцев и очередной сбитый вражеский самолет

Начались семьсот тридцать шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Напряженная ситуация сохраняется на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск.
Гибель спецназовцев на юге
Силы специальных операций ВСУ подтвердили гибель спецназовцев из 73-го морского центра специальных операций.
Отмечается, что они обеспечивали отход основных сил группы после выполнения боевого задания.
«Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника — это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом.
Всегда помните какой ценой борется наша свобода», — говорится в сообщении.
Российские паблики утверждают, что погибли 20 украинских военных. Украина цифры потерь не подтверждала.
Ситуация на фронте: основное
За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. В общем враг нанес 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Накануне силы противника атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.
За короткий промежуток времени враг успел подготовиться к длительной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы нанесли противнику потери — около 100 оккупантов «200-ми» и «300-ми». Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.
По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск.
Также ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области. По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 погибших оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения.
За сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели противника.
Сегодня, 29 февраля, Воздушные силы Украины уничтожили очередной российский истребитель Су-34. Это уже третий сбитый российский самолет за последние три дня.
Потери врага на утро 29 февраля
Общие потери врага за сутки:
- 1150 оккупантов,
- 23 танка,
- 44 бронемашины,
- 41 артсистема,
- 15 БПЛА,
- 2 ПВО,
- 47 ед. авто и единиц спецтехники.