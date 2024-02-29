Война, день 736-й: черный день для украинских спецназовцев и очередной сбитый вражеский самолет

Гибель спецназовцев на юге

Силы специальных операций ВСУ подтвердили гибель спецназовцев из 73-го морского центра специальных операций.

Отмечается, что они обеспечивали отход основных сил группы после выполнения боевого задания.

«Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника — это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом.

Всегда помните какой ценой борется наша свобода», — говорится в сообщении.

Российские паблики утверждают, что погибли 20 украинских военных. Украина цифры потерь не подтверждала.

Ситуация на фронте: основное

За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. В общем враг нанес 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Накануне силы противника атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

За короткий промежуток времени враг успел подготовиться к длительной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы нанесли противнику потери — около 100 оккупантов «200-ми» и «300-ми». Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.

По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск.

Также ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области. По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 погибших оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения.

За сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели противника.

Сегодня, 29 февраля, Воздушные силы Украины уничтожили очередной российский истребитель Су-34. Это уже третий сбитый российский самолет за последние три дня.

Потери врага на утро 29 февраля

Общие потери врага за сутки: