Новости Одессы и Одесской области

Война, день 736-й: черный день для украинских спецназовцев и очередной сбитый вражеский самолет

Война, день 736-й: черный день для украинских спецназовцев и очередной сбитый вражеский самолет

Начались семьсот тридцать шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Напряженная ситуация сохраняется на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск.

Гибель спецназовцев на юге

Силы специальных операций ВСУ подтвердили гибель спецназовцев из 73-го морского центра специальных операций.

Отмечается, что они обеспечивали отход основных сил группы после выполнения боевого задания.

«Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника — это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом.
Всегда помните какой ценой борется наша свобода», — говорится в сообщении.

Российские паблики утверждают, что погибли 20 украинских военных. Украина цифры потерь не подтверждала.

Ситуация на фронте: основное

За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. В общем враг нанес 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Накануне силы противника атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

За короткий промежуток времени враг успел подготовиться к длительной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы нанесли противнику потери — около 100 оккупантов «200-ми» и «300-ми». Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.

По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск.

Также ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области. По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 погибших оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения.

За сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели противника.

Сегодня, 29 февраля, Воздушные силы Украины уничтожили очередной российский истребитель Су-34. Это уже третий сбитый российский самолет за последние три дня.

Потери врага на утро 29 февраля

Общие потери врага за сутки:

  • 1150 оккупантов,
  • 23 танка,
  • 44 бронемашины,
  • 41 артсистема,
  • 15 БПЛА,
  • 2 ПВО,
  • 47 ед. авто и единиц спецтехники.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua