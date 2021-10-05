Сегодня в Одесский порт прибудет новый-старый ледокол «Джеймс Кларк Росс»

Исследовательский корабль «Джеймс Кларк Росс», который Украина приобрела в Великобритании для проведения антарктических миссий, вошел в Черное море и направляется в Одессу.
Об этом Общественному сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Новый украиский ледокол быстро «бегает»
По его словам, в одесский порт корабль зайдет утром 5 октября. Судно направляется из Дании. Корабль в хорошем состоянии и в капитальном ремонте не нуждается. На судне только проведут техническое обслуживание. Однако точно это должны установить работники морского регистра после захода корабля в порт Одессы.
Сейчас судно на одной заправке, не заходя в другие порты, подходит из Дании в Украину своим ходом. Его скорость редко падала ниже 12 узлов, а иногда была и все 14. То есть судно «бегает » на хорошей скорости. А это значит, что, в целом, к работе оно готово, но ряд систем, которые не использовались почти полтора года, требует хорошего обслуживания,
— отметил Евгений Дикий.
Британские инжинеры помогут освоить возможности ледокола на 100%
Также он добавил, что кораблю около 30 лет. Его длина составляет 99,4 метра, ширина почти 18 метров. Имеет 8 палуб и столько же лабораторий. Вмещает 50 ученых и 27 членов экипажа. Относительно умения украинских моряков управлять таким судном, Евгений Дикий сказал, что украинская сторона попросит иностранных коллег передать свой опыт.
Не могу сказать, что мы готовы сразу взять и в полную силу использовать ледокол, как британцы. Поэтому сейчас мы договариваемся о том, чтобы некоторая часть британского экипажа, а именно специалисты-инженеры, заключили с нами контракты и первый год работали с украинским экипажем, передали им свой опыт и знания,
— добавил ученый.
Украиский ледокол должен работать, а не стоять в порту
Относительно эксплуатации судна в целом, Евгений Дикий отметил, что это будет зависеть от бюджета, который государство готово выделять на корабль.
У британцев судно 10 месяцев проводило в океане и только 2 стояло в порту на обслуживании. Возможны и другие варианты. Например, полгода проводить в океане, полгода в порту. Из того, что я видел в проект бюджета, мы будем примерно 7 -8 месяцев проводить в море и 4-5 на обслуживании в порту. Для первого года я бы назвал ситуацию идеальной,
— считает Евгений Дикий.
По его словам, экспедиция в Антарктиду на корабле «Джеймс Кларк Росс» может начаться уже в декабре этого года или в январе 2022.
Источник: Суспільне
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