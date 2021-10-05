Сегодня в Одесский порт прибудет новый-старый ледокол «Джеймс Кларк Росс»

Исследовательский корабль «Джеймс Кларк Росс», который Украина приобрела в Великобритании для проведения антарктических миссий, вошел в Черное море и направляется в Одессу.

Об этом Общественному сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Новый украиский ледокол быстро «бегает»

По его словам, в одесский порт корабль зайдет утром 5 октября. Судно направляется из Дании. Корабль в хорошем состоянии и в капитальном ремонте не нуждается. На судне только проведут техническое обслуживание. Однако точно это должны установить работники морского регистра после захода корабля в порт Одессы.

Сейчас судно на одной заправке, не заходя в другие порты, подходит из Дании в Украину своим ходом. Его скорость редко падала ниже 12 узлов, а иногда была и все 14. То есть судно «бегает » на хорошей скорости. А это значит, что, в целом, к ​​работе оно готово, но ряд систем, которые не использовались почти полтора года, требует хорошего обслуживания,

— отметил Евгений Дикий.

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Также он добавил, что кораблю около 30 лет. Его длина составляет 99,4 метра, ширина почти 18 метров. Имеет 8 палуб и столько же лабораторий. Вмещает 50 ученых и 27 членов экипажа. Относительно умения украинских моряков управлять таким судном, Евгений Дикий сказал, что украинская сторона попросит иностранных коллег передать свой опыт.

Не могу сказать, что мы готовы сразу взять и в полную силу использовать ледокол, как британцы. Поэтому сейчас мы договариваемся о том, чтобы некоторая часть британского экипажа, а именно специалисты-инженеры, заключили с нами контракты и первый год работали с украинским экипажем, передали им свой опыт и знания,

— добавил ученый.

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Относительно эксплуатации судна в целом, Евгений Дикий отметил, что это будет зависеть от бюджета, который государство готово выделять на корабль.

У британцев судно 10 месяцев проводило в океане и только 2 стояло в порту на обслуживании. Возможны и другие варианты. Например, полгода проводить в океане, полгода в порту. Из того, что я видел в проект бюджета, мы будем примерно 7 -8 месяцев проводить в море и 4-5 на обслуживании в порту. Для первого года я бы назвал ситуацию идеальной,

— считает Евгений Дикий.

По его словам, экспедиция в Антарктиду на корабле «Джеймс Кларк Росс» может начаться уже в декабре этого года или в январе 2022.

Источник: Суспільне

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