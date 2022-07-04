Где отдыхают одесситы в условиях войны?

Из-за войны в Украине традиционного курортного сезона в Одессе, в этом году не будет. Посещение пляжей и купание в море до сих пор под запретом. Нарушителей в лучшем случае ждет разговор с полицией или правоохранителями, а в худшем – угроза жизни из-за мин на пляже и в воде.

«Купаться я не пойду – это точно»

– Я сама из Николаева. Сегодня здесь второй или третий раз прямо на берегу. Конечно, очень удивлена, что здесь много людей. Все-таки считаю, что это опасно, потому что у нас уже ситуация очень напряженная и я за то, чтобы здесь работал запрет. Хотя сама здесь сейчас нахожусь, но считаю, что это опасно, – говорит отдыхающая Галина.

– Купаться я не пойду – это точно, потому что это опасно. А прийти на пляж, где-то быть в районе моря, позагорать, полежать – это я считаю неплохо, – признался одессит Владимир.

Но некоторые, несмотря на запрет, все же лезут в море. Так что в МВД даже пытались рассмотреть возможности для безопасного отдыха.

Опасность в море останавливает не всех пляжников

По данным начальника объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, уже обнаружено более 10 вражеских мин в воде. К тому же в Черном море находятся ракетные корабли оккупантов, которые способны наносить удары по всей территории Украины. А количество кораблей во враждебной группировке в Черном море, северо-западной части, контролирующей судоходство непосредственно у берегов страны, только увеличивается.

В пляжных клубах может быть?

Но сейчас в Аркадии уже работают «Итака», «Ибица» и Red Line. Все эти заведения располагают собственными зонами отдыха у моря на деревянных настилах с шезлонгами и бассейнами. В одном клубе даже заявили о наличии бомбоубежища для посетителей. Цены за шезлонг здесь стартуют от 150 до 500 гривен, а мягкая площадка или палатка для компании стоит от 600 до 1900 гривен.

Посетителей этих заведений правоохранители не трогают, потому что такой отдых разрешен. Хотя и угрозы взрыва мины или атаки с моря здесь тоже существуют.

– Нет абсолютной безопасности, потому что все мы понимаем, что дрейфующая мина может подкатиться и к такому креплению, на котором находится этот настил и где мы сейчас с вами находимся. Распоряжением местных властей определено, что на таких пляжных зонах, которые работают под наблюдением частной охраны, должно быть очень пристальное наблюдение. И в случае обнаружения приближения такого предмета – немедленно известить, немедленно эвакуировать людей, немедленно принять меры для того, чтобы обезопасить людей. Но насколько качественно это выполняется – мы контролируем, проверяем, и если эти нормы не будут соблюдены – будут приняты соответствующие меры, – отметила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Некоторых одесситов открытие в этом сезоне частных клубов возмущает.

– Я бы не ходила в такие заведения, тем более за деньги. Это, прежде всего, риск, это попущение. Люди будут думать, что все хорошо, а по сути это очень опасно. Сейчас никто не застрахован от несчастных случаев, поэтому я считаю, что правилами безопасности вообще нельзя пренебрегать, – призналась одесситка Мария.

– Здесь нельзя ничего, а там что хотите, то и делайте. Потому что там клубы ночные, там гуляют, деньги тратят. Но не все же могут деньги тратить. И не у всех они сейчас есть, – говорит одессит Владислав.

Все в аквапарки!

Кроме того, в Одессе открываются и аквапарки. Одно из заведений уже работает в Аркадии. Цены здесь от 350 до 900 гривен за взрослый билет и от 200 до 600 гривен за детский.

Также можно приобрести абонемент на все лето за две или четыре тысячи гривен. А с 24 июня открылся еще развлекательный аквакомплекс на седьмом километре Овидиопольской дороги. При скидке на 50 процентов, которую обещали на сайте заведения в честь открытия, взрослый билет стоил 500 гривен, а детский – 400 гривен.

Соблюдаем правила

Несмотря на то, что запрещено посещать пляжи, трагическая статистика на водных объектах растет. Только с начала июня в Одесской области утонуло четыре человека. Поэтому отдел предотвращения чрезвычайных ситуаций по Приморскому району ГУ ГСЧС Украины в Одесской области предостерегает жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах области.

Кстати, напомним, что на одесских пляжах стали появляться заборы из сетки.

Фото: Патрульной полиции Одесской области, vgorode.ua и Аквапарк Одесса