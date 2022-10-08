Путешествуем с «Одесской жизнью»: Маяки – село с 600-летней историей

7 октября 2022 года свой день рождения отмечало село Маяки, что в Беляевском районе Одесской области. Ему исполнился 601 год.

Село Маяки расположено на берегах Днестра в 40 км от Одессы, и в 7 км от Беляевки. Это живописное село любят все, особенно рыбаки и туристы.

Через село проходит трасса Одесса – Рени. А неподалеку от Маяков расположен пункт пропуска через молдавско-украинскую границу Маяки – Удобное – Паланка.

Первые письменные упоминания о Маяках, считающемся старейшим селом области, относятся к 1421 году (примерно в одно время с упоминанием замка и порта Хаджибей на месте будущей Одессы), когда великий князь литовский Витовт построил здесь замок Маяк-Караул как сторожевой пограничный пункт. Здесь, в устье Днестра, в месте судоходства по реке и лиману, явно стоял маяк, давший название поселению.

В XVI веке этот замок разрушили османы (турки), превратив его в место склада лесных грузов, которые они сплавляли с верховьев Днестра. На месте села археологи нашли и более древние городища.

Начиная с 1775 года в Маяках стали селиться запорожские казаки, а село стало торговым узлом, так как здесь существовала единственная удобная пристань на Днестре.

Затем Маяки уже после вхождения Северного Причерноморья в состав Российской империи достаточно долго тоже были стратегически важным местом – здесь была переправа через Днестр. Маяки даже числились городом Одесского уезда Херсонской губернии, правда, заштатным. В таком статусе Маяки пребывали с 1862 года по начало XX века. По данным переписи населения 1897 года в Маяках проживало 4575 человек.

Здесь была важная речная пристань, на которой перегружались грузы с речных барж на морские каботажные суда или на подводы – для доставки в Одесский порт.

В 1860-х годах Маяки даже рассматривались как один из вариантов прокладки железной дороги из Одессы, но окончательным вариантом стала ветка от станции Раздельная к Тирасполю, продолженная затем на Кишинев. Тем не менее, стратегического значения Маяки не утратили – именно здесь в 1950-е годы построили мост через Днестр при прокладке современной трассы из Одессы на юг области, к Сарате, Арцизу, Татарбунарам, Измаилу, Болграду и Рени.

А в 1957 году украинский астроном Владимир Цесевич создал в Маяках астрономическую обсерваторию.

По данным за 2021 год, в Маяках проживало 6500 человек. Существенная часть местного населения промышляет рыболовством на Днестре и Днестровском лимане.

Издали побережье выглядит очень красиво и спокойно. Любой почувствует здесь умиротворение.

Ранее «Одесская жизнь» побывала в Кодыме, Беляевке и Измаиле.

Источник и фото: Одесский курьер