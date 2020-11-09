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Новый карантин: ограничения могут ввести по всей стране, “цветные” зоны – отменить

Новый карантин: ограничения могут ввести по всей стране, “цветные” зоны – отменить

Кабинет министров готовит новое постановление, которым изменит карантинные нормы в связи с коронавирусоми ограничения по всей стране. В частности, могут отменить уже ставшее привычным зонирование по цветам. 

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Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект правительственного постановления.

Кабмин может  вести дополнительные ограничения:

  • предлагается запретить массовые мероприятия с участием более 20 человек. Но при этом могут разрешить  проведение спортивных мероприятий национальных сборных и команд Украины по олимпийским, неолимпийским и игровым видам спорта;
  • могут запретить работу кинотеатров и театров с заполненностью более 50% мест в зале;
  • запретить работу музеев, которые не могут ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров;
  • запретить перевозки “стоячих” пассажиров в городском, пригородном, железнодорожном и международном транспорте. Контроль за обеспечение водителей масками и наличие масок у пассажиров возлагается на перевозчика;
  • запретить дискотеки, работу ночных клубов и ресторанов с организацией досуга;
  • запретить работу общепитов после 22:00 и до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос);
  • запретить размещение посетителей в ресторанах на расстоянии менее 1,5 м между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет, при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему в масках);
  • под запреть может попасть работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
  • могут запретить посещение детсадов и школ, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала. хотят запретить посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений детсадов и школ;
  • предлагается запретить плановые госпитализации в больницы, кроме осложнений при беременности и родам; помощи онкобольным в специализированных отделениях; паллиативной помощи на стационаре; если перенос госпитализации угрожает жизни и здоровью пациента.
  • есть вероятность, что не смогут работать фитнес-центры и спортзалы, которые не могут ограничить число посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров.

Также планируется ввести  дополнительно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины так называемый карантин выходного дня.

Также могут ввести “часы для пенсионеров” в магазинах.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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Володимир
Гость
Володимир

Нехай краще слідкують, щоб люди не ходили великим скупченням без масок, включаючи громадські заклади та транспорт, а також не засиджувалися по кафе і ресторанах!

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