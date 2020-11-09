Новый карантин: ограничения могут ввести по всей стране, “цветные” зоны – отменить

Кабинет министров готовит новое постановление, которым изменит карантинные нормы в связи с коронавирусоми ограничения по всей стране. В частности, могут отменить уже ставшее привычным зонирование по цветам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект правительственного постановления.
Кабмин может вести дополнительные ограничения:
- предлагается запретить массовые мероприятия с участием более 20 человек. Но при этом могут разрешить проведение спортивных мероприятий национальных сборных и команд Украины по олимпийским, неолимпийским и игровым видам спорта;
- могут запретить работу кинотеатров и театров с заполненностью более 50% мест в зале;
- запретить работу музеев, которые не могут ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров;
- запретить перевозки “стоячих” пассажиров в городском, пригородном, железнодорожном и международном транспорте. Контроль за обеспечение водителей масками и наличие масок у пассажиров возлагается на перевозчика;
- запретить дискотеки, работу ночных клубов и ресторанов с организацией досуга;
- запретить работу общепитов после 22:00 и до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос);
- запретить размещение посетителей в ресторанах на расстоянии менее 1,5 м между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет, при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему в масках);
- под запреть может попасть работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
- могут запретить посещение детсадов и школ, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала. хотят запретить посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений детсадов и школ;
- предлагается запретить плановые госпитализации в больницы, кроме осложнений при беременности и родам; помощи онкобольным в специализированных отделениях; паллиативной помощи на стационаре; если перенос госпитализации угрожает жизни и здоровью пациента.
- есть вероятность, что не смогут работать фитнес-центры и спортзалы, которые не могут ограничить число посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров.
Также планируется ввести дополнительно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины так называемый карантин выходного дня.
Также могут ввести “часы для пенсионеров” в магазинах.1 комментарий
Нехай краще слідкують, щоб люди не ходили великим скупченням без масок, включаючи громадські заклади та транспорт, а також не засиджувалися по кафе і ресторанах!