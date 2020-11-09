Новый карантин: ограничения могут ввести по всей стране, “цветные” зоны – отменить

В Одессе осталось всего 50 больничных мест для зараженных COVID-19 В больницах Одессы осталось всего 50 коек для пациентов с CОVID-19. Такие данные по состоянию на 16:00 8 ноября сообщил официальный Телеграм-канал мэрии Одессы. Как сообщалось, в клиниках Одесской области заполнены более 70 процентов мест для больных COVID-19 ПОДРОБНЕЕ

Как оформить соцпомощь в период карантина – памятка для одесситов Из-за распространения COVID-19, для минимизации контактов и недопущения скопления людей, одесситам напоминают о возможности получения социальных услуг дистанционно. Для этого специалисты департамента труда и социальной политики Одесского горсовета разработали памятку, которой и предлагают пользоваться одесситам. ПОДРОБНЕЕ