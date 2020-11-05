Карантин в Украине: Минздрав хочет ввести “час для пожилых”

Министерство здравоохранения считает целесообразным ввести в Украине так называемый “час для пожилых” и планирует вынести этот вопрос на рассмотрение.

“Час для пожилых” – это специально отведенное время, в которое будет разрешено делать покупки только пожилым людям, рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире “Радио НВ”.

“Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет”, – заявил он. По словам Ляшко, чаще всего от коронавируса в Украине умирают люди старше 50-ти лет.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести так называемый “карантин выходного дня”.