Новости Одессы и Одесской области

Карантин в Украине: Минздрав хочет ввести “час для пожилых”

Карантин в Украине: Минздрав хочет ввести “час для пожилых”

Министерство здравоохранения считает целесообразным ввести в Украине так называемый  “час для пожилых” и планирует вынести этот вопрос на рассмотрение.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

“Час для пожилых” – это специально отведенное время, в которое будет разрешено делать покупки только пожилым людям, рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире “Радио НВ”.

“Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет”, – заявил он. По словам Ляшко, чаще всего от коронавируса в Украине умирают люди старше 50-ти лет.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести так называемый “карантин выходного дня”.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить