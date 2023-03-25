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Что за выставка открылась на одесском вокзале? (фото)

Что за выставка открылась на одесском вокзале? (фото)

Сегодня, 25 марта, на одесском железнодорожном вокзале открылась фотовыставка к годовщине создания Национальной гвардии Украины. На выставке представили фото бойцов Нацгвардии, их боевой работы и фотографии с агитацией до вступления в «Гвардію Наступу».

Как сообщает «Укрзалiзниця», на фотографиях, размещенных в круглом кассовом зале вокзала, бойцы Нацгвардии представлены во время защиты нашей свободы.

Фотовыставка в честь Нацгвардии в Одессе

«Каждый из них – это обычный человек, который сменил привычную жизнь на постоянную борьбу и надел форму, чтобы обеспечить всем нам возможность продолжать жить и работать в относительно спокойных украинских городах», – говорится в сообщении.

Фотовыставка на одесском вокзале

Фотовыставка в честь годовщины Нацгвардии

Фотовыставка с бойцами Нацгвардии

Выставка будет работать до 1 апреля.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, какие новшества появились на одесском железнодорожном вокзале на второй год войны.

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Фото «Укрзалiзницi» и «Суспiльне Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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