Что за выставка открылась на одесском вокзале? (фото)

Одесская Соборка: кот с коктейлем Молотова и посланный корабль (фоторепортаж) Известнейшая одесская Соборка с ее известными точками, которые как-то и не хочется называть торговыми… Тут – покупайте картины одесских художников – Дворики, пейзажи, натюрморты и много чего другого. А тут у нас – работы прикладников, творения, созданные собственными руками. Впрочем, далеко не всегда собственными: сувенирная продукция – дело тонкое… И как же война внесла свои коррективы в такое ну очень наше понятие, как одесский сувенир! Какой он теперь? ПОДРОБНЕЕ

Март по-одесски: старый проспект в ожидании и новости на Книжке (фоторепортаж) Нет, пока еще не радует старый одесский проспект цветением «в полную силу». Все ухожено, цветы высажены, кустарники зеленеют, некоторые деревья стараются хоть проклюнувшимися листочками побаловать. Присматриваюсь к людям на скамейках: они чаще всего сидят, уткнувшись в мобильники… ПОДРОБНЕЕ

Год несокрушимости Одесской оперы: триумфальная «Катерина» и оперный «Оскар» Одесский национальный академический театр оперы и балета с первого дня войны работает под действенным слоганом: Когда звучат пушки, музы не молчат! Оперный не прекратил свою работу, поддерживал своим творчеством украинцев, и весь мир заявил, что он работает и продолжает жить. ПОДРОБНЕЕ

В одесских школах обустраивают классы безопасности (фоторепортаж) В школах Одессы продолжается открытие классов безопасности. Так, на днях такой класс открыли в Одесском лицее №92, сообщает пресс-служба Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ