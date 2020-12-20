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Новый год-2021: в Одессе установят скульптуру быка

Новый год-2021: в Одессе установят скульптуру быка

В Одессе установят скульптуру быка – животного, которое будет символом 2021 года. 

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Скульптура появится на Думской площади, где стоит главная новогодняя елка Одессы, сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

“Город уже украшен и готов к праздникам, а в ближайшие дни на Думской площади установим скульптуру символа 2021 – быка. В каком цвете он будет? Серебристый или другой? Пишите ваши предложения в комментариях”, -написал Вугельман в Фейсбуке.

Напомним, что скульптура «День» на здании одесской мэрии лишилась части груди

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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