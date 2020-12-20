Новый год-2021: в Одессе установят скульптуру быка

Кризис-меню: как накрыть праздничный стол и сэкономить при этом? Новогоднее застолье необязательно должно быть исключительно из оливье и бутербродов с красной икрой. Предлагаем вам поменять традиции и порадовать своих близких новыми праздничными блюдами. Мы подобрали для вас самые бюджетные рецепты, которые уже успели опробовать наши читательницы. И, кстати, эти блюда хозяин будущего года – Белый Бык – обязательного оценит. ПОДРОБНЕЕ