Новшество на Приморском бульваре и реставрация здания худмузея: коротко о главных новостях 9 июня

На Приморском бульваре появилось новшество (фото) На Приморском бульваре в «мусорных рядах», наряду с обычными альтфатерами и контейнерами для сбора пластика, появилось еще одно полезное новшество. Здесь установили подземные контейнеры для сбора мусора. ПОДРОБНЕЕ