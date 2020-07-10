Новшество на Приморском бульваре и реставрация здания худмузея: коротко о главных новостях 9 июня

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Минкульт отреставрирует здание Одесского художественного музея. Одесский дворец Потоцких, в котором и работает худмузей, попал в перечень объектов проекта «Большая стройка».
- В одесском дендропарке Победы обустроили грот. Технологический узел, пополняет водой пруды парка и обеспечивает ее циркуляцию, в рекреационную зону.
- В этом году для туристического бизнеса наступили сложные времена из-за пандемии нового коронавируса. Но не всё так плохо. Отдохнуть в Одессу приезжают гости со всей Украины. «Одесская жизнь» узнавала, во сколько обойдется туристам жильё и питание.
- На Приморском бульваре в «мусорных рядах», наряду с обычными альтфатерами и контейнерами для сбора пластика, появилось еще одно полезное новшество. Здесь установили подземные контейнеры для сбора мусора.