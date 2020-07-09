Новости Одессы и Одесской области

Отель, коттедж или палатка: сколько стоит отдых в Одессе?

Отель, коттедж или палатка: сколько стоит отдых в Одессе?

В этом году для туристического бизнеса наступили сложные времена из-за пандемии нового коронавируса. Но не всё так плохо. Отдохнуть в Одессу приезжают гости со всей Украины. «Одесская жизнь» узнавала, во сколько обойдется туристам жильё и питание.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Любителям пляжного релакса лучше всего снимать жильё поближе к морю. Подойдут гостиницы, квартиры и хостелы, расположенные в районе Французского бульвара, «Лузановки», «Аркадии», 5-16-ой станций Большого Фонтана.

Цены стартуют от 250 грн за сутки и зависят от уровня комфортности и близости к берегу:

  • домик на 4-х человек на Штилевой — 250 грн;
  • 2-х местная палатка на пляже — 350 грн;
  • 2-местный номер в хостеле на Французском бульваре — 550 грн
  • 1-комнатная на Французском бульваре — 700 грн;
  • 2-местный номер в хостеле на 1-ой линии — 750 грн;
  • 2-комнатная квартира в Лермонтовском  переулке — 1200 грн;
  • 2-местный номер в гостинице на Гагаринском плато — 1500 грн;
  • коттедж на 8 человек на 9-ой станции Большого Фонтана — 2000 грн;
  • 2-местный номер в гостинице на 1-ой линии  — 2400 грн;
  • коттедж 10 человек на Отважных — 2700 грн;
  • 4-комнатаная квартира на Гагаринском Плато — 4000 грн;
  • 2-местный номер в гостинице на 1-ой линии с завтраком — 7800 грн.

Для тех, кто хочет совместить отдых на пляже, прогулки и осмотр достопримечательностей, идеально будет поселиться в центре города:

  • 2-комнатная квартира на Греческой — 340 грн.
  • 1-комнатная квартира на Жуковского — 400 грн;
  • 2-х местный номер в хостеле на Канатной — 400 грн
  • 1-комнатная квартира в переулке Нечипуренко — 500 грн;
  • 2-комнатная квартира на Леха Качинского — 670 грн;
  • 2-местный номер в отеле в Красном переулке — 750 грн;
  • 2-местный номер в отеле на Дерибасовской — 1400 грн;
  • 2-комнатная квартира на Базарной — 1500 грн;
  • 2-местный номер в гостинице на Приморском бульваре с завтраком и обедом  — 2800 грн.

На Таирова, посёлке Котовского, Черемушках и Молдаванке жильё стоит дешевле, но опять же значение имеет свежесть ремонта, новизна мебели и бытовой техники:

  • 2-комнатная квартира на Филатова — 300 грн;
  • 2-местный номер в хостеле на Малиновского — 350 грн;
  • 1-комнатная квартира на Адмиральском проспекте — 600 грн;
  • 2-местный хостел на Колонтаевской — 650 грн;
  • 2-комнатная квартира на проспекте Шевченко — 700 грн;
  • 2-местный номер в гостинице на Дюковской— 750 грн;
  • 2-местный номер в отеле на проспекте Добровольского — 900 грн;
  • 2-конатная квартира на Среднефонтанской — 980 грн;
  • 2-местный номер на проспекте Небесной сотни — 1000 грн;
  • 2-местный номер в гостинице на Николаевской дороге — 1700 грн.

Сколько стоит покушать в Одессе?

Какой же отдых без вкусной еды? В Одессе огромный выбор ресторанов, кафе и уличных точек фаст-фуда. Предлагают блюда на любой вкус и кошелёк — от традиционного украинского борща и хот-догов до азиатского супа том-ями и улиток.Средний чек на обед в ресторане может потянуть на 200-400 грн с человека:

  • роллы — 60-500 грн;
  • суши — 18-50 грн;
  • пицца — 90-300 грн;
  • шашлык — 95-230 грн;
  • куриный бульон со спагетти — 95 грн;
  • салат со свежими овощами — 58-135 грн;
  • салат с овощами гриль — 79-175 грн;
  • мясной салат — 72-210 грн;
  • салат из морепродуктов — 115-240 грн;
  • икра из баклажан — 140 грн;
  • форшмак — 150 грн;
  • фуагра из гусиной печени — 310-450 грн;
  • штрудель—80-120 грн;
  • чизкейк — 45-95 грн;
  • наполеон — 80-110 грн.

В общепите кормят по более скромным ценам. Например, борщ, котлета по-киевски, отварной картофель, салат из сезонных овощей и компот обойдутся в 115 грн.

Перекусить можно и на улице. Вот стоимость популярных напитков и еды, которые продают на вынос:

  • кофе — 15-45 грн;
  • мохито — 30-50 грн;
  • фалафель— 50-100 грн;
  • французский хотдог — 45-50 грн;
  • шаурма — 60-100 грн;
  • сэндвич — 40-120 грн;
  • бургер — 117-200 грн;
  • сулугуни в лаваше — 40-60 грн.

Так что в Одессе голодным никто не останется независимо от своего бюджета.

Напомним, “Одесская жизнь” писала о том, когда же в Одессе закончится карантин. Одесские пляжи переполнены отдыхающими, в связи с этим создали рейдовые группы.

Фото: unsplash.com, doba.ua, booking.com

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить