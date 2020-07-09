Отель, коттедж или палатка: сколько стоит отдых в Одессе?

В этом году для туристического бизнеса наступили сложные времена из-за пандемии нового коронавируса. Но не всё так плохо. Отдохнуть в Одессу приезжают гости со всей Украины. «Одесская жизнь» узнавала, во сколько обойдется туристам жильё и питание.
Любителям пляжного релакса лучше всего снимать жильё поближе к морю. Подойдут гостиницы, квартиры и хостелы, расположенные в районе Французского бульвара, «Лузановки», «Аркадии», 5-16-ой станций Большого Фонтана.
Цены стартуют от 250 грн за сутки и зависят от уровня комфортности и близости к берегу:
- домик на 4-х человек на Штилевой — 250 грн;
- 2-х местная палатка на пляже — 350 грн;
- 2-местный номер в хостеле на Французском бульваре — 550 грн
- 1-комнатная на Французском бульваре — 700 грн;
- 2-местный номер в хостеле на 1-ой линии — 750 грн;
- 2-комнатная квартира в Лермонтовском переулке — 1200 грн;
- 2-местный номер в гостинице на Гагаринском плато — 1500 грн;
- коттедж на 8 человек на 9-ой станции Большого Фонтана — 2000 грн;
- 2-местный номер в гостинице на 1-ой линии — 2400 грн;
- коттедж 10 человек на Отважных — 2700 грн;
- 4-комнатаная квартира на Гагаринском Плато — 4000 грн;
- 2-местный номер в гостинице на 1-ой линии с завтраком — 7800 грн.
Для тех, кто хочет совместить отдых на пляже, прогулки и осмотр достопримечательностей, идеально будет поселиться в центре города:
- 2-комнатная квартира на Греческой — 340 грн.
- 1-комнатная квартира на Жуковского — 400 грн;
- 2-х местный номер в хостеле на Канатной — 400 грн
- 1-комнатная квартира в переулке Нечипуренко — 500 грн;
- 2-комнатная квартира на Леха Качинского — 670 грн;
- 2-местный номер в отеле в Красном переулке — 750 грн;
- 2-местный номер в отеле на Дерибасовской — 1400 грн;
- 2-комнатная квартира на Базарной — 1500 грн;
- 2-местный номер в гостинице на Приморском бульваре с завтраком и обедом — 2800 грн.
На Таирова, посёлке Котовского, Черемушках и Молдаванке жильё стоит дешевле, но опять же значение имеет свежесть ремонта, новизна мебели и бытовой техники:
- 2-комнатная квартира на Филатова — 300 грн;
- 2-местный номер в хостеле на Малиновского — 350 грн;
- 1-комнатная квартира на Адмиральском проспекте — 600 грн;
- 2-местный хостел на Колонтаевской — 650 грн;
- 2-комнатная квартира на проспекте Шевченко — 700 грн;
- 2-местный номер в гостинице на Дюковской— 750 грн;
- 2-местный номер в отеле на проспекте Добровольского — 900 грн;
- 2-конатная квартира на Среднефонтанской — 980 грн;
- 2-местный номер на проспекте Небесной сотни — 1000 грн;
- 2-местный номер в гостинице на Николаевской дороге — 1700 грн.
Сколько стоит покушать в Одессе?
Какой же отдых без вкусной еды? В Одессе огромный выбор ресторанов, кафе и уличных точек фаст-фуда. Предлагают блюда на любой вкус и кошелёк — от традиционного украинского борща и хот-догов до азиатского супа том-ями и улиток.Средний чек на обед в ресторане может потянуть на 200-400 грн с человека:
- роллы — 60-500 грн;
- суши — 18-50 грн;
- пицца — 90-300 грн;
- шашлык — 95-230 грн;
- куриный бульон со спагетти — 95 грн;
- салат со свежими овощами — 58-135 грн;
- салат с овощами гриль — 79-175 грн;
- мясной салат — 72-210 грн;
- салат из морепродуктов — 115-240 грн;
- икра из баклажан — 140 грн;
- форшмак — 150 грн;
- фуагра из гусиной печени — 310-450 грн;
- штрудель—80-120 грн;
- чизкейк — 45-95 грн;
- наполеон — 80-110 грн.
В общепите кормят по более скромным ценам. Например, борщ, котлета по-киевски, отварной картофель, салат из сезонных овощей и компот обойдутся в 115 грн.
Перекусить можно и на улице. Вот стоимость популярных напитков и еды, которые продают на вынос:
- кофе — 15-45 грн;
- мохито — 30-50 грн;
- фалафель— 50-100 грн;
- французский хотдог — 45-50 грн;
- шаурма — 60-100 грн;
- сэндвич — 40-120 грн;
- бургер — 117-200 грн;
- сулугуни в лаваше — 40-60 грн.
Так что в Одессе голодным никто не останется независимо от своего бюджета.
Напомним, “Одесская жизнь” писала о том, когда же в Одессе закончится карантин. Одесские пляжи переполнены отдыхающими, в связи с этим создали рейдовые группы.
Фото: unsplash.com, doba.ua, booking.com