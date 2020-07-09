Отель, коттедж или палатка: сколько стоит отдых в Одессе?

В этом году для туристического бизнеса наступили сложные времена из-за пандемии нового коронавируса. Но не всё так плохо. Отдохнуть в Одессу приезжают гости со всей Украины. «Одесская жизнь» узнавала, во сколько обойдется туристам жильё и питание.

Любителям пляжного релакса лучше всего снимать жильё поближе к морю. Подойдут гостиницы, квартиры и хостелы, расположенные в районе Французского бульвара, «Лузановки», «Аркадии», 5-16-ой станций Большого Фонтана.

Цены стартуют от 250 грн за сутки и зависят от уровня комфортности и близости к берегу:

домик на 4-х человек на Штилевой — 250 грн;

2-х местная палатка на пляже — 350 грн;

2-местный номер в хостеле на Французском бульваре — 550 грн

1-комнатная на Французском бульваре — 700 грн;

2-местный номер в хостеле на 1-ой линии — 750 грн;

2-комнатная квартира в Лермонтовском переулке — 1200 грн;

2-местный номер в гостинице на Гагаринском плато — 1500 грн;

коттедж на 8 человек на 9-ой станции Большого Фонтана — 2000 грн;

2-местный номер в гостинице на 1-ой линии — 2400 грн;

коттедж 10 человек на Отважных — 2700 грн;

4-комнатаная квартира на Гагаринском Плато — 4000 грн;

2-местный номер в гостинице на 1-ой линии с завтраком — 7800 грн.

Для тех, кто хочет совместить отдых на пляже, прогулки и осмотр достопримечательностей, идеально будет поселиться в центре города:

2-комнатная квартира на Греческой — 340 грн.

1-комнатная квартира на Жуковского — 400 грн;

2-х местный номер в хостеле на Канатной — 400 грн

1-комнатная квартира в переулке Нечипуренко — 500 грн;

2-комнатная квартира на Леха Качинского — 670 грн;

2-местный номер в отеле в Красном переулке — 750 грн;

2-местный номер в отеле на Дерибасовской — 1400 грн;

2-комнатная квартира на Базарной — 1500 грн;

2-местный номер в гостинице на Приморском бульваре с завтраком и обедом — 2800 грн.

На Таирова, посёлке Котовского, Черемушках и Молдаванке жильё стоит дешевле, но опять же значение имеет свежесть ремонта, новизна мебели и бытовой техники:

2-комнатная квартира на Филатова — 300 грн;

2-местный номер в хостеле на Малиновского — 350 грн;

1-комнатная квартира на Адмиральском проспекте — 600 грн;

2-местный хостел на Колонтаевской — 650 грн;

2-комнатная квартира на проспекте Шевченко — 700 грн;

2-местный номер в гостинице на Дюковской— 750 грн;

2-местный номер в отеле на проспекте Добровольского — 900 грн;

2-конатная квартира на Среднефонтанской — 980 грн;

2-местный номер на проспекте Небесной сотни — 1000 грн;

2-местный номер в гостинице на Николаевской дороге — 1700 грн.

Сколько стоит покушать в Одессе?

Какой же отдых без вкусной еды? В Одессе огромный выбор ресторанов, кафе и уличных точек фаст-фуда. Предлагают блюда на любой вкус и кошелёк — от традиционного украинского борща и хот-догов до азиатского супа том-ями и улиток.Средний чек на обед в ресторане может потянуть на 200-400 грн с человека:

роллы — 60-500 грн;

суши — 18-50 грн;

пицца — 90-300 грн;

шашлык — 95-230 грн;

куриный бульон со спагетти — 95 грн;

салат со свежими овощами — 58-135 грн;

салат с овощами гриль — 79-175 грн;

мясной салат — 72-210 грн;

салат из морепродуктов — 115-240 грн;

икра из баклажан — 140 грн;

форшмак — 150 грн;

фуагра из гусиной печени — 310-450 грн;

штрудель—80-120 грн;

чизкейк — 45-95 грн;

наполеон — 80-110 грн.

В общепите кормят по более скромным ценам. Например, борщ, котлета по-киевски, отварной картофель, салат из сезонных овощей и компот обойдутся в 115 грн.

Перекусить можно и на улице. Вот стоимость популярных напитков и еды, которые продают на вынос:

кофе — 15-45 грн;

мохито — 30-50 грн;

фалафель— 50-100 грн;

французский хотдог — 45-50 грн;

шаурма — 60-100 грн;

сэндвич — 40-120 грн;

бургер — 117-200 грн;

сулугуни в лаваше — 40-60 грн.

Так что в Одессе голодным никто не останется независимо от своего бюджета.

Напомним, “Одесская жизнь” писала о том, когда же в Одессе закончится карантин. Одесские пляжи переполнены отдыхающими, в связи с этим создали рейдовые группы.

Фото: unsplash.com, doba.ua, booking.com