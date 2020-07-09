На Приморском бульваре появилось новшество (фото)

На Приморском бульваре в «мусорных рядах», наряду с обычными альтфатерами и контейнерами для сбора пластика, появилось еще одно полезное новшество. Здесь установили подземные контейнеры для сбора мусора.

Как сообщается официально, это реализация пилотного проекта по установке подземных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). На сегодняшний день на Приморском бульваре в 3-х местах установлено 8 таких контейнеров.

Новые подземные контейнеры имеют гидравлическую систему подъема и не нуждаются в подключении к электроснабжению, что позволяет устанавливать их в любом месте и в короткие сроки. Конструкция контейнеров позволяет опорожнять их, используя имеющиеся у мусоровывозящих компаний мусоровозы.

Изучаем новшество, которое появилось в разных местах Приморского бульвара. Яркие «коробочки», в которые теперь можно выбрасывать мусор — это, по сути, мусороприемники, похожие на урны. Основная часть контейнера находится под землей.

Контейнеры — с крышками. Крышки — с ручками. Далеко не всем по вкусу касаться ручек, особенно в карантинные времена. Ничего страшного. Просто будьте внимательны: справа от контейнера имеется педаль. Нажмите на нее ногой — крышка откроется. Пока, как мы убедились, новенькие контейнеры еще не заполнены мусором, зато есть возможность открыть крышку и убедиться, что они довольно вместительны.

Что важно, горловина мусороприемника не даст возможности выбросить туда крупногабаритный мусор.

Как сообщается, пилотный проект реализован за внебюджетные средства.

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Фото: Мария Котова