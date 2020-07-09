Новости Одессы и Одесской области

На Приморском бульваре появилось новшество (фото)

На Приморском бульваре появилось новшество (фото)

На Приморском бульваре в «мусорных рядах», наряду с обычными альтфатерами и контейнерами для сбора пластика, появилось еще одно полезное новшество. Здесь установили подземные контейнеры для сбора мусора.

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Как сообщается официально, это реализация пилотного проекта по установке подземных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). На сегодняшний день на Приморском бульваре в 3-х местах установлено 8 таких контейнеров.

Новые подземные контейнеры имеют гидравлическую систему подъема и не нуждаются в подключении к электроснабжению, что позволяет устанавливать их в любом месте и в короткие сроки. Конструкция контейнеров позволяет опорожнять их, используя имеющиеся у мусоровывозящих компаний мусоровозы.

Изучаем новшество, которое появилось в разных местах Приморского бульвара. Яркие «коробочки», в которые теперь можно выбрасывать мусор — это, по сути, мусороприемники, похожие на урны. Основная часть контейнера находится под землей.

Контейнеры — с крышками. Крышки — с ручками. Далеко не всем по вкусу касаться ручек, особенно в карантинные времена. Ничего страшного. Просто будьте внимательны: справа от контейнера имеется педаль. Нажмите на нее ногой — крышка откроется. Пока, как мы убедились, новенькие контейнеры еще не заполнены мусором, зато есть возможность открыть крышку и убедиться, что они довольно вместительны.

Что важно, горловина мусороприемника не даст возможности выбросить туда крупногабаритный мусор.

Как сообщается, пилотный проект реализован за внебюджетные средства.

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Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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