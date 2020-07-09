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В одеському дендропарку Перемоги облаштували грот

В одеському дендропарку Перемоги облаштували грот

Технологічний вузол, що поповнює водою ставки парку і забезпечує її циркуляцію, у рекреаційну зону перетворили у грот.

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Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Протягом двох тижнів фахівці комунального підприємства «Сервісний центр» проводили необхідні роботи і презентували грот одеситам і гостям міста.

– На створення об’єкта не було витрачено жодної копійки з місцевого бюджету. Десять кубометрів каменю-ракушняку були знайдені на території дендропарку, де його багато. Для нормального функціонування грота був відремонтований діючий циркуляційний насос, а також встановлено новий, – зазначила заступниця директора департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

З’явився грот відразу ж став новою популярною фотозоною для одеситів і гостей міста. А мешканці парку – качки, черепахи і білки – з цікавістю досліджують новинку.

Комунальні служби Одеси проводять системну роботу з благоустрою дендропарку Перемоги. За останні три роки тут було висаджено 3950 дерев та кущів, створено 22 нових клумб, відновлена робота фонтанів, виконане підсвічування ставків, проведено Wi-Fi.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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