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Мінкульт відреставрує будівлю Одеського художнього музею

Мінкульт відреставрує будівлю Одеського художнього музею

Одеський палац Потоцьких, у якому і функціонує худмузей, потрапив до переліку об’єктів проєкту «Велике будівництво».

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Про це у Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Наступного року частиною національного проекту «Велике будівництво» стане відновлення 100 культурних об’єктів, – анонсував Ткаченко.

Ціль проєкту відновити історичні, культурні пам’ятки України.

– Вперше за 30 років незалежності ми реально зможемо відновити історико-культурну спадщину. Яка, подекуди, в критичному стані – занедбана й напівзруйнована. Та ці об’єкти є кодом нашої нації. Збереження їхньої автентичності і духу – наша відповідальність, наповнення новим змістом – наш обов’язок перед наступними поколіннями. Відновлення пам’яток також забезпечить сталий розвиток територій громад, прокладе нові туристичні маршрути. Пам’ятки стануть місцевими атракціями, наповняться новими сенсами, – зазначив міністр.

Олександр Ткаченко вказав для прикладу декілька об’єктів, серед яких опинився і палац Потоцьких в Одесі.

– Проєкт наразі готовий для розгляду міністерствами та буде презентований найближчим часом, – додав Ткаченко.

Також у планах реставрація Національного художнього музею України (Київ), Бережанського замку (Тернопільщина), палац Підгорецького замку (Львівщина), національного заповідника “Хортиця” (Запорізька область), замку Любарта (Волинська область).

Нагадаємо, після рясних злив та грози в Одесі постраждав фасад будівлі Одеського художнього музею.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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