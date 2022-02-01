Новорожденные одесситы: свет увидели две двойни за неделю

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных, в том числе две двойни.

Как информирует департамент охраны здоровья мэрии города, численное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 88. Также за неделю увидела свет 81 маленькая одесситка.

На первом месте по количеству новорожденных на прошедшей неделе находится городской родильный дом №1, где на свет появились 40 малышей.

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В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, неделей ранее в роддомах Одессы увидели свет 174 новорожденных, в том числе одна пара близнецов.

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