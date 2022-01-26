Приятное пополнение: сколько маленьких одесситов появилось на свет за неделю

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 174 новорожденных, в том числе одна пара близнецов.
По данным департамента здравоохранения мэрии Одессы, новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали количественное преимущество над девочками – на свет появились 94 маленьких одессита и 80 юных одесситок.
Пальма первенства по числу принятых родов на минувшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1 – здесь увидели свет 50 новорожденных.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.
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