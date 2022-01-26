Приятное пополнение: сколько маленьких одесситов появилось на свет за неделю

Январь по-одесски: заснеженный тихий центр (фоторепортаж) Начинается год зимой, зимой и заканчивается. А нынешняя одесская зима уже не в первый раз доказывает, что она таки зима. Ах, этот заснеженный тихий центр!.. То ахаешь от восторга, то ругаешься, потому как в некоторых местах не пройти. И все же главное – красота! ПОДРОБНЕЕ

Одесская область – на 3-м месте по количеству рекордов в Украине за 2021 год Национальный Реестр Рекордов Украины определил тройку городов, в которых зарегистрировано больше рекордов по результатам 2021 года. В частности, Одесская область вышла на позицию «бронзового» лидера, оказавшись на 3-м месте после Киева и Днепра. Помимо Одессы, здесь отличились такие активные города Одесщины, как Доброслав, Нерубайское, Черноморск и Любашевка.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. ПОДРОБНЕЕ