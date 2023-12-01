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Вареники с капустой и картофелем: рецепты на Сочельник от жительницы Балты

Вареники с капустой и картофелем: рецепты на Сочельник от жительницы Балты

Вареники с жареной кислой капустой или с картофелем — постное блюдо на Сочельник. А с творогом — скоромные. Рецепт от Марии Вербецкой из Балты.

Приготовление теста для вареников

  • мука — 2 стакана;
  • вода — 0,5 стакана или чуть больше;
  • соль — щепотка;
  • яйца — 1 шт.;
  • масло — 2 столовые ложки, чтобы тесто не жидко и не тянулось.

Приготовление начинки для вареников

  • С капустой — обжарить лук (1 шт.) и капусту на растительном масле, перец и соль добавить по вкусу.
  • С картофелем — готовится картофельное пюре, добавляется черный молотый перец, обжаренный на масле лук, соль. Перемешивается, остывает.

Приготовление вареников

лепка вареников

  1. Замешиваем тесто, тоненько раскатываем и режем на квадратики, — или же, как обычно, делает каждая хозяйка.
  2. Лепим вареники.
  3. Варим бросая в кипяток. После закипания варить пять минут (вареники должны трижды подняться в кастрюле).
  4. Достать вареники из кипятка и полить жареным луком. Вкуснотища!

Фото: Любовь Кузьменко

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Любов Кузьменко
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