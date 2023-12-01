Вареники с капустой и картофелем: рецепты на Сочельник от жительницы Балты

Вареники с жареной кислой капустой или с картофелем — постное блюдо на Сочельник. А с творогом — скоромные. Рецепт от Марии Вербецкой из Балты.
Приготовление теста для вареников
- мука — 2 стакана;
- вода — 0,5 стакана или чуть больше;
- соль — щепотка;
- яйца — 1 шт.;
- масло — 2 столовые ложки, чтобы тесто не жидко и не тянулось.
Приготовление начинки для вареников
- С капустой — обжарить лук (1 шт.) и капусту на растительном масле, перец и соль добавить по вкусу.
- С картофелем — готовится картофельное пюре, добавляется черный молотый перец, обжаренный на масле лук, соль. Перемешивается, остывает.
Приготовление вареников
- Замешиваем тесто, тоненько раскатываем и режем на квадратики, — или же, как обычно, делает каждая хозяйка.
- Лепим вареники.
- Варим бросая в кипяток. После закипания варить пять минут (вареники должны трижды подняться в кастрюле).
- Достать вареники из кипятка и полить жареным луком. Вкуснотища!
Фото: Любовь Кузьменко