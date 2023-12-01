Вареники с капустой и картофелем: рецепты на Сочельник от жительницы Балты

Порт Рени развивается несмотря на войну и привлекает крупных международных инвесторов В июле – сентябре 2023 года порт Рени на реке Дунай испытал три волны бомбардировок: враг целенаправленно уничтожал объекты портовой инфраструктуры – складские помещения, оборудование, железнодорожные пути, автомобили с грузами. Были разрушения и в городе. ПОДРОБНЕЕ