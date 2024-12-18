Новорічний стіл-2025: у скільки обійдуться традиційні страви

Таких висновків дійшли фахівці Інституту аграрної економіки, проаналізувавши ціни в супермаркетах на початку грудня.

Салат «Олів’є» обійдеться приблизно в 385 грн. Це на 17,7 % більше, ніж при святкуванні Нового 2024 року. Найдорожчим інгредієнтом страви цього року стала ковбаса – 160 грн за 0,5 кг. Ціна на картоплю цього року зросла порівняно з минулим роком на 70 %, подорожчали також морква та цибуля.

Вартість новорічного салату «Оселедець під шубою» сягне 168 грн. Це на 21,9 % перевищить минулорічний показник. Левову частку вартості традиційного салату становитиме філе оселедця – 119 грн за 0,5 кг.

Вартість овочів на новорічному столі, в середньому, становитиме 496 грн – на 32 % більше вартості минулого року. Фрукти подорожчали майже вдвічі – у середньому на 49%.

Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться в 209 грн. Трохи більше – 263 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді «Шабо» 5-річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 17 % і 25 %.

Безалкогольні напої до святкового столу обійдуться в 110,95 грн (зростання в ціні на 7,3 %). За сік «Наш Сік» мультивітамін з м’якоттю 950 мл доведеться заплатити 39,50 грн, за напій «Кока-кола» (1,75 л) – 48,22 грн, за мінеральну воду «Моршинська» (1,5 л) – 23,23 грн.

Таким чином вартість бюджетного варіанта новорічного столу з традиційних страв – салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо. – обійдуться на сім’ю з 4-х осіб близько 3594 грн, тобто на 24,8% дорожче, ніж торік.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 739 грн. Залежно від виробника баночка червоної ікри (100 г) обійдеться в середньому в 420 грн, а 180 г червоної риби – в 319 грн.

Тож вартість новорічного столу з делікатесами становитиме близько 4333 грн.

«У 2024 році, як і два роки до того, зростання вартості новорічного столу однозначно спричинене наслідком воєнних дій – істотними грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки й українських родин, скороченням виробництва, дефіцитом і подорожчанням палива, перебоями й ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах», – пояснив директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, академік Юрій Лупенко.

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