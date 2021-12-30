Новости Одессы и Одесской области

На улицах Одессы стали появляться кошачьи портреты (фото)

На улицах Одессы стали появляться кошачьи портреты (фото)

Стены одесских домов, чаще всего «обшарпанные», стали украшать кошачьими портретами. В общем, мода такая новая появилась: закрыть «некрасивость» изображением хвостатика.

Подписаться

Конечно, редко какой мурал или стрит-арт обходится в Одессе без мурлык, но тут есть особенность: все они (что на воротах, что на стенах) составляли как бы часть «картины». Эти же вновь появившиеся творения представляют из себя просто портреты котов. Они и веселые, и с ухмылкой, и серьезные.

В эти предновогодние гололедные дни, пройдясь по «тихому центру» Одессы, мы обнаружили уже три кошачьих портрета – на улицах Торговой, Софиевской и на Нежинской.

Кстати, кот на Нежинской серьезен, сосредоточен, где-то даже философичен (см. заглавное фото). А вот два других, наоборот, явно пребывают в самом прекрасно-добродушном состоянии духа.

Знакомимся с новым одесско-кошачьим настенным «направлением»:

портрет котика2

портрет котика3

Читайте также:

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить