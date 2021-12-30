На улицах Одессы стали появляться кошачьи портреты (фото)

Конечно, редко какой мурал или стрит-арт обходится в Одессе без мурлык, но тут есть особенность: все они (что на воротах, что на стенах) составляли как бы часть «картины». Эти же вновь появившиеся творения представляют из себя просто портреты котов. Они и веселые, и с ухмылкой, и серьезные.

В эти предновогодние гололедные дни, пройдясь по «тихому центру» Одессы, мы обнаружили уже три кошачьих портрета – на улицах Торговой, Софиевской и на Нежинской.

Кстати, кот на Нежинской серьезен, сосредоточен, где-то даже философичен (см. заглавное фото). А вот два других, наоборот, явно пребывают в самом прекрасно-добродушном состоянии духа.

Знакомимся с новым одесско-кошачьим настенным «направлением»:

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