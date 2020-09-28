Новое карантинное зонирование: в какой зоне будет Одесса?

В Украине с понедельника, 28 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование в связи с коронавирусом. Оно будет действовать ближайшие 14 дней.
Соответствующее решение принял Кабинет министров.
В Одесской области не будет “красных” зон.
Вся территория региона поделена таким образом:
“Оранжевая” зона: города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
“Желтая” зона: города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области.
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