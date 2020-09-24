Вторая волна эпидемии коронавируса в Украине уже началась – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине уже фактически началась вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19, поскольку ежесуточно фиксируют примерно по 3 тыс. новых больных.

Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Братиславе.

«Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину», – отметил президент Украины.

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