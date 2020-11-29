В аэропорту Одессы построили новую взлетно-посадочную полосу (видео)

В аэропорту Одессы достроили новую взлетно-посадочную полосу (ВВП).
На ней проводят испытания светосигнального, радионавигационного и метеорологического оборудования. После процедуры сертификации полосу можно будет использовать для взлета и посадки.
Об этом сообщила пресс-служба компании «Автомагистраль – Юг», которая строила полосу.
Новая взлетная полоса имеет 2800 метров и построена параллельно старой, которая примет статус рулежной дорожки, а в случае необходимости, будет задействована как резервная.