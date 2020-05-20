Стало известно, когда откроют новую взлетную полосу в Одесском аэропорту

В Международном одесском аэропорту подходит к концу строительство новой взлетно-посадочной полосы. Сейчас готовность объекта составляет 98%.
На территории продолжается установка специального оборудования, которое обеспечит взлет и посадку самолетов всех типов в любую погоду, а также обустройство нового перронного комплекса. Открыть полосу планируют уже в июне этого года.
Новая взлетная полоса имеет 2800 метров и построена параллельно старой, которая примет статус рулежной дорожки, а в случае необходимости, будет задействована как резервная.
Фото: Максим Куцый, Facebook